Rio Quati: Mais 13 toneladas de lixo foram retiradas de um dos rios que abastece a cidade

Cascavel e Paraná - O Rio Quati, que é afluente do Rio Cascavel – um dos rios que abastece a cidade e que foi limpo no fim do ano passado – estava cheio de sujeira novamente. Nesta semana, os servidores da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) fizeram uma grande ação de limpeza nas águas do rio. Ao todo, foram retiradas mais de 13 toneladas de lixo do local, a maioria de lixo reciclável como plástico, isopor, sacolas, garrafas, além de restos de vegetação, galhos de árvores, entre outros.

Foram pelo menos dois dias inteiros de trabalho para conseguir deixar o rio limpo, já que o local estava muito sujo. Segundo a Sema, o Rio Quati desempenha um papel fundamental no equilíbrio ambiental da região, contribuindo para a biodiversidade local e o abastecimento hídrico. No entanto, a crescente poluição causada pelo descarte irregular de lixo por uma parcela da população tem comprometido a qualidade da água e a vida aquática.

Por causa disso, a Sema reforça que a população ajude a manter o local limpo, fazendo a destinação correta do lixo, já que o Município conta com coleta de lixo urbano, de recicláveis e de volumosos. Além disso, denúncias da comunidade podem ser feitas para auxiliar a secretaria, inclusive flagrantes podem ser denunciados pelo 156 da Ouvidoria e 153 da Guarda Municipal.

Outra vez

De acordo com o assessor especial de gabinete da Sema, José Carlos Costa, essa é uma demanda recorrente. “Nós já fizemos isso aqui em novembro e, infelizmente, encontramos a mesma situação novamente”, relatou Cocão. Ele disse que os grandes volumes de materiais recicláveis como garrafas PET e isopor, que poderiam estar gerando renda para famílias, através das cooperativas de reciclagem, caso tivessem sido descartados corretamente. “Infelizmente, depois que o lixo chega aqui, ele já está contaminado e não tem como ser aproveitado e vai direto para o aterro sanitário”, explicou.

Ela lembrou que a cidade conta com um sistema eficiente de coleta e destinação de resíduos. Por isso, a colaboração da população é indispensável. “A gente pede à comunidade que nos ajude, que tenha consciência e faça o descarte correto. Muito do que encontramos aqui poderia estar ajudando famílias que vivem da reciclagem. Esse cuidado é essencial para a saúde do rio, da cidade e das pessoas”, reforçou Cocão.