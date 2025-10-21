Cascavel e Paraná - Quem passou pela Rua Rio da Paz, região Sul da cidade percebeu a movimentação na manhã desta segunda-feira (20). A empresa que está executando a obra iniciou a pintura da sinalização que, se o tempo ajudar, estará finalizada nesta terça-feira (21) até o fim de tarde. Todo o trabalho está sendo realizado por um caminhão que segue nas vias marcando a sinalização que estava sendo reivindicada por moradores e comerciantes do local.
Já o restante do serviço, principalmente a instalação do meio-fio e das calçadas deve demorar um pouco mais para ser entregue. De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Severino Folador, na obra foi feitos alguns recapes, reperfilamento para integrar a obra que ficou muito boa, mas o atraso é porque a empresa não está conseguindo mão de obra qualificada. “As empresas estão com problema de mão de obra, então quem quiser trabalhar tem vaga nas empresas, não só aqui, mas lá na Avenida Assunção e no Lago Azul”, disse.
Segundo Folador, este é um problema geral nas empresas hoje, mas como a pintura estará pronta, vai ficar apenas essa última etapa, já que os semáforos também estão terminando de ser instalados, um entroncamento grande que vem de todos os lados e que já está funcionando. Na sequência, quando a pintura estiver pronta, será feita a liberação do binário.
Para realizar a sinalização, o trânsito não precisou ser interrompido, mas foi indicado em todo o trecho que os motoristas trafeguem com cuidado. O trabalho das bocas de lobo já foi finalizado, mas ainda falta toda a calçada, qu, segundo o secretário, vai levar pelo menos mais dois meses para ser terminada.
Fase final
A Rio da Paz está em obras desde março e recebeu a nova pavimentação em menos de um mês. O prazo para terminar a obra venceu no fim de setembro, já que a contratação era de seis meses, mas tudo deve ser entregue apenas no começo do próximo ano, devido ao atraso no cronograma. A obra contempla além da Rua Rio da Paz as ruas Rubens Lopes e Rua do Pintor.
“Esta obra dará mais segurança, mais tranquilidade e vai melhorar a trafegabilidade”, disse Folador.
Ele lembrou que foi refeita toda a galeria de água pluvial, a base e o pavimento. O custo é de cerca de R$ 4 milhões para 13.913,12 m², com serviços ainda de terraplanagem, drenagem, sinalização de trânsito, iluminação pública, entre outros. Sobre o valor, o secretário disse que a princípio não terá um reajuste de contrato, mas que isso ainda terá que ser avaliado até o fim do contrato, que passou a ser dia 10 de novembro. A empresa que está executando é a mesma que está em fase de finalização da Avenida Assunção e do distrito de São Salvador.
Mudanças no trânsito
Foram quase dois quilômetros nas vias que têm cerca de 12 metros de largura. A Rio da Paz é considerada uma das vias mais importantes da região Sul da cidade, recebendo milhares de veículos diariamente, além de conectar o interior ao centro da cidade, garantindo o escoamento da produção local. O projeto também abrange a pavimentação da Rua do Pintor – entre a Rua Rio da Paz e a Rubens Lopes – e da Rua Rubens Lopes – da Rua do Pintor até a Carlos Gomes, todas no Bairro Universitário.
Depois de finalizada, serão realizadas mudanças no trânsito. A Rua Rubens Lopes, atualmente em mão dupla, passará a ter sentido único em direção ao Centro, formando um pequeno binário com a Rua do Pintor. Já a Rua Rio da Paz terá quatro pistas de rolamento, ciclofaixa e novas calçadas acessíveis, melhorando o fluxo de veículos e dando mais qualidade de vida e segurança para pedestres e moradores.