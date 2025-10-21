Cascavel e Paraná - Quem passou pela Rua Rio da Paz, região Sul da cidade percebeu a movimentação na manhã desta segunda-feira (20). A empresa que está executando a obra iniciou a pintura da sinalização que, se o tempo ajudar, estará finalizada nesta terça-feira (21) até o fim de tarde. Todo o trabalho está sendo realizado por um caminhão que segue nas vias marcando a sinalização que estava sendo reivindicada por moradores e comerciantes do local.

Já o restante do serviço, principalmente a instalação do meio-fio e das calçadas deve demorar um pouco mais para ser entregue. De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Severino Folador, na obra foi feitos alguns recapes, reperfilamento para integrar a obra que ficou muito boa, mas o atraso é porque a empresa não está conseguindo mão de obra qualificada. “As empresas estão com problema de mão de obra, então quem quiser trabalhar tem vaga nas empresas, não só aqui, mas lá na Avenida Assunção e no Lago Azul”, disse.

Segundo Folador, este é um problema geral nas empresas hoje, mas como a pintura estará pronta, vai ficar apenas essa última etapa, já que os semáforos também estão terminando de ser instalados, um entroncamento grande que vem de todos os lados e que já está funcionando. Na sequência, quando a pintura estiver pronta, será feita a liberação do binário.

Para realizar a sinalização, o trânsito não precisou ser interrompido, mas foi indicado em todo o trecho que os motoristas trafeguem com cuidado. O trabalho das bocas de lobo já foi finalizado, mas ainda falta toda a calçada, qu, segundo o secretário, vai levar pelo menos mais dois meses para ser terminada.

Fase final

A Rio da Paz está em obras desde março e recebeu a nova pavimentação em menos de um mês. O prazo para terminar a obra venceu no fim de setembro, já que a contratação era de seis meses, mas tudo deve ser entregue apenas no começo do próximo ano, devido ao atraso no cronograma. A obra contempla além da Rua Rio da Paz as ruas Rubens Lopes e Rua do Pintor.