Rio Bonito do Iguaçu precisa de produtos de higiene e limpeza

A Defesa Civil de Cascavel informa que a arrecadação de donativos para Rio Bonito do Iguaçu segue no Município, mas agora com novo foco.
Os itens necessários neste momento são:
- Produtos de higiene pessoal;
- Produtos de limpeza;
- Materiais de construção como conexões, pregos, material elétrico e outros de pequeno volume.
Conforme orientações de Rio Bonito do Iguaçu, a doação de roupas não é mais necessária neste momento.
O ponto de arrecadação é a Defesa Civil, das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.
A Defesa Civil também emite autorização para isenção de pedágio para carga somente de materiais de construção civil a doadores independentes. Demais transportes de cargas fechadas precisam ser alinhadas com o órgão sobre a isenção.
A doação de móveis, por hora, está suspensa, até nova recomendação de RBI.
Além das doações físicas, também é possível contribuir financeiramente por meio dos canais oficiais via Pix, utilizando o CNPJ da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, que é 95.587.770/0001-99, e também ao Fecap, Fundo Estadual Para Calamidades Públicas, conforme o QR code abaixo.
Os recursos arrecadados são direcionados para atender às demandas prioritárias levantadas diariamente pela Central de Comando em Rio Bonito.