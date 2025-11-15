Rio Bonito do Iguaçu precisa de produtos de higiene e limpeza

A Defesa Civil de Cascavel informa que a arrecadação de donativos para Rio Bonito do Iguaçu segue no Município, mas agora com novo foco.

Os itens necessários neste momento são:

Produtos de higiene pessoal;

Produtos de limpeza;

Materiais de construção como conexões, pregos, material elétrico e outros de pequeno volume.

Conforme orientações de Rio Bonito do Iguaçu, a doação de roupas não é mais necessária neste momento.