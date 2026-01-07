Rio Bonito do Iguaçu - Passados dois meses do tornado que destruiu grande parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, a construção das casas contratadas pelo Governo do Estado continua. Até esta quarta-feira (07), 15 já foram erguidas e estão em diferentes fases de acabamento, sendo que uma delas foi finalizada e passa por vistoria pelos engenheiros da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) antes de ser entregue.

Os trabalhos continuaram inclusive durante o fim de ano nos terrenos liberados pela Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu em parceria com a Cohapar, esta última responsável pelo gerenciamento das obras e o cadastro das famílias atingidas pelo fenômeno climático. Até 11 de dezembro de 2025 eram cinco casas construídas, ou seja, em menos de um mês outras 10 foram levantadas.

Essa rapidez é possível graças ao modelo construtivo das unidades, construídas no sistema light wood frame, que utiliza painéis pré-fabricados para formar a estrutura das paredes. Diferente da alvenaria tradicional, esse método permite que as peças sejam produzidas e transportadas prontas para montagem no local, garantindo rapidez, alta precisão e menor desperdício. Também oferece conforto térmico/acústico, melhorando a sensação térmica tanto em períodos de frio quanto de calor.

De acordo com o superintendente de Programas da Cohapar, Kerwin Kuhlemann, com o início do ano o objetivo é dar mais celeridade a esse processo. “Estamos trabalhando para liberar cada vez mais terrenos. Existem duas áreas da prefeitura onde está sendo realizada a terraplenagem e compactação do solo para a implantação das casas. Assim que esse trabalho for finalizado pelo município devemos ganhar ainda mais agilidade”, destacou.

Os moradores que são proprietários de terrenos adequados estão ganhando um novo teto no mesmo local. Aqueles que não possuem uma área própria terão suas moradias instaladas em uma região doada pela prefeitura e que ainda está sendo preparada. A área de cada unidade tem três variações: 45 m², 48 m² e 50 m². As casas contam com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. O prazo para a Tecverde, empresa contratada para realizar os serviços entregar as 320 unidades, é de 180 dias. O investimento é de R$ 44 milhões.