Cascavel e Paraná - A revitalização do Terminal Rodoviário de Cascavel entrou em uma nova fase, com o andar superior já em funcionamento. Os guichês das empresas, a praça de alimentação, os sanitários e o elevador de acesso foram entregues, proporcionando mais conforto e organização para os passageiros, que já utilizam o espaço para embarque, alimentação e atendimento.

Enquanto isso, o andar inferior segue com obras em ritmo acelerado. A área de encomendas deve ser entregue em 15 dias, e as salas comerciais estão em fase de acabamento, com execução de piso, drywall, elétrica e pintura. Parte das plataformas de embarque também foi liberada, permitindo o funcionamento parcial do setor.

“O Terminal Rodoviário é a porta de entrada de Cascavel e, após quase 40 anos, merecia essa reforma. Estamos preparando a cidade para os próximos 30, 50 anos, garantindo um espaço mais confortável e seguro tanto para quem passa por aqui quanto para quem trabalha no local”, afirmou o prefeito Renato Silva.

O secretário de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, destacou a importância da modernização, que ampliará os espaços de circulação, modernizará os guichês e a praça de alimentação, e melhorará a infraestrutura elétrica e os sistemas de segurança. “Essa obra vai tornar a rodoviária mais eficiente e confortável para os usuários diários”, afirmou.