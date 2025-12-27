Cascavel e Paraná - Cascavel terá, enfim, o tão aguardado “show gratuito” da virada no dia 31 de dezembro, em frente à Prefeitura. Gratuito, claro — ao menos para quem estiver na plateia. A grande atração será a dupla sertaneja de alcance nacional Thaeme e Thiago, escalada para garantir que o cascavelense entre em 2026 “em grande estilo”, como manda o figurino oficial das festividades públicas.

Foto: Divulgação/Secom Cascavel

A programação começa às 21h com o cerimonial formal de praxe, aquele momento solene que antecede a música, seguido do show “Gostar Não Custa Caro”, do cantor local Junior Santtos. O título, aliás, parece ter sido escolhido com um toque de ironia involuntária: gostar realmente não custa caro — já pagar, é outra história.

O ápice da noite acontece às 23h30, quando Thaeme e Thiago sobem ao palco para comandar a contagem regressiva e provar que o sertanejo continua atravessando gerações, verbas e gestões públicas. A área em frente ao Paço Municipal vira, então, um grande espaço de confraternização popular, embalado por hits conhecidos e pela expectativa do Ano-Novo. O evento deve se estender até cerca de 1h30 da madrugada e, em nome da sobriedade — e para evitar a polêmica da queima de fogos na abertura do Natal —, não contará com queima de fogos. Enquanto isso, os preparativos do palco já seguem a todo vapor.

Quem paga a conta?

O cachê da dupla, módicos R$ 600 mil, será bancado integralmente com recursos do Ministério do Turismo. Ou seja, não sai do cofre municipal — apenas daquele outro cofre abastecido pelos mesmos contribuintes, só que em escala nacional. Para garantir conforto, o público poderá levar suas próprias cadeiras: aí evita aumento dos gastos!

A estrutura inclui banheiros químicos estrategicamente distribuídos e um posto médico de prontidão para emergências, afinal, emoção de réveillon também precisa de respaldo clínico. A segurança ficará por conta de uma força-tarefa envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e brigadistas contratados, assegurando que a virada do ano transcorra com tranquilidade e sem sustos fora do script.