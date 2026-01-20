Cascavel e Paraná - A Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) iniciou nesta segunda-feira (19) um mutirão de reperfilamento asfáltico que vai revitalizar cerca de 400 quadras em diferentes regiões da cidade, que estão com a qualidade comprometida e que precisam de reparos. Os trabalhos iniciaram na Rua Eça de Queiroz, na esquina com a Rua Estanislau Cidral, no Bairro Alto Alegre. O trabalho vai seguir por 17 quarteirões da via, nas proximidades da Escola Municipal José Baldo, que será inaugurada nas próximas semanas depois de passar por uma nova construção.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, primeiramente serão atendidas 100 quadras que foram indicadas pelos vereadores – que são pedidos da comunidade – e mais 100 que são demandas na própria população indicadas por meio do Ouvindo Cidadão, 156. O restante das ruas foi elencado de acordo com o modelo do trabalho, já que a via recebe o reperfilamento asfáltico que é um modelo de recape, não sendo necessária a retirada da pavimentação antiga.

Ele explicou que o reperfilamento é feito por um processo, sendo que o primeiro passo é a varredura que a empresa faz, depois a máquina lava o asfalto e depois é jogada a emulsão asfáltica, uma capa de cerca de dois centímetros sobre quadras que apresentam trincas e infiltração de água, problemas que comprometem a base e a sub-base do pavimento. A técnica prolonga a durabilidade do asfalto e evita danos estruturais mais profundos.

Por dia, a empresa pode executar o serviço de seis a 10 quadras, dependendo do clima e também do ritmo da Usina de Asfalto, já que o material é produzido neste local. “Vamos tentar gastar aqui cerca de 150 a 200 toneladas de material por dia, mas precisamos pedir a paciência das pessoas para que entendam que o trabalho está sendo feito. Uma coisa certa, nós estamos trabalhando muito e falando pouco”, salientou. Já no dia 27 será feita uma licitação de um pacote de recape para ruas que fazem parte de binários da cidade e de grande fluxo.

Execução

Os trabalhos estão sendo executados pela empresa V.Albiero, que ofereceu o menor preço, com desconto de 26,19%, gerando uma economia de aproximadamente R$ 770 mil aos cofres públicos. O orçamento inicial era de pouco mais de R$ 2,9 milhões, e o valor final ficou em R$ 2,1 milhões. Nesta primeira fase o Município deve investir R$1,5 milhão em mão de obra, contratada pela empresa e cerca de R$ 6 milhões em insumos, já adquiridos.