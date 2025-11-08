Renato Silva determina envio de ajuda humanitária e inicia campanha de arrecadação de donativos

O prefeito de Cascavel, Renato Silva, determinou o envio imediato de voluntários e de maquinários para uma grande força-tarefa de ajuda humanitária para a cidade de Rio Bonito do Iguaçu e região, após a devastação do tornado. “E também já vamos iniciar a uma grande campanha de arrecadação de donativos, a Cascavel Solidária. Toda contribuição importa. Em momentos assim, é a união das pessoas que ajuda uma cidade a se reerguer. Vamos em frente e que Deus abençoe a todos”, pede o prefeito. As decisões foram tomadas ainda na manhã de hoje (8), em reunião de emergência no Paço.
A cidade de Cascavel já sofreu com o rastro de destruição de um tornado. E, neste momento, é preciso unir esforços. Hoje, a partir das 14h, moradores que desejarem contribuir poderão entregar doações na Prefeitura de Cascavel e Defesa Civil.
Já a partir de segunda-feira (10), as entidades Acic, Amic e Associação Atlética Comercial também serão pontos de arrecadação.
O que doar para Rio Bonito do Iguaçu?
Alimentos não perecíveis: arroz, feijão, enlatados, macarrão, óleo, açúcar.
Itens de higiene pessoal: pasta de dente, escova de dente, sabonete, papel higiênico, shampoo.
Produtos de limpeza: detergente, água sanitária, esponjas.
Roupas e calçados: roupas de inverno, roupas íntimas, calçados confortáveis.
Água potável: garrafões de água mineral, filtros de água.
Itens infantis: fraldas descartáveis, leite em pó, mamadeiras.
Itens de primeiros socorros: material de curativo, medicamentos básicos (analgésicos, antissépticos).
