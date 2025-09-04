Regus chega a Cascavel e redesenha o conceito de trabalho híbrido no Oeste do Paraná

Cascavel - O International Workplace Group (IWG), a principal fornecedora mundial de soluções de trabalho híbrido, anuncia a chegada a Cascavel com a inauguração da nova unidade Regus Cascavel. Diante da intensa migração para formas mais flexíveis de trabalho, o IWG está expandindo sua rede no Estado do Paraná e na região Sul do Brasil para acompanhar a crescente demanda por espaços de trabalho flexíveis.
A abertura do mais recente centro do International Workplace Group no mercado paranaense – onde também possui três unidades em Curitiba, sendo outras duas da bandeira Regus e uma da marca HQ – ocorre após a empresa registrar em 2024 o maior crescimento anual de receita, fluxo de caixa e lucros de sua história, além de alcançar um rápido crescimento de sua rede global de espaços de trabalho. No ano passado, o grupo assinou 899 novos centros e abriu 624 novas unidades.
Situada no centro de Cascavel, a Regus Cascavel também faz parte de um movimento local do International Workplace Group para atender à crescente demanda por espaços de trabalho flexíveis de alto nível na região Sul do Brasil. Com inauguração prevista para setembro de 2025, a nova unidade ocupa 658 metros quadrados em um único andar e oferecerá espaços para empresas estabelecidas, startups e microempreendedores de diversos setores, com destaque para o agronegócio, indústria e serviços.
Ao mesmo tempo, por meio do serviço Design Your Own Office do International Workplace Group, as empresas podem personalizar seu espaço de trabalho de acordo com suas necessidades. O novo centro da Regus contará com instalações completas com escritórios particulares e salas de reunião, assim como espaços de trabalho compartilhados e criativos. Com uma estrutura de padrão internacional, o local também pode servir como endereço fiscal para empresas e profissionais.
O investidor do espaço no edifício Comercial Checcetto & Segalla decidiu investir na plataforma do International Workplace Group para maximizar o retorno do empreendimento imobiliário, capitalizando a demanda em rápida expansão por trabalho híbrido.
“A chegada da Regus a Cascavel marca um momento estratégico e promissor para a cidade e toda a região Oeste do Paraná. Cascavel vive uma fase de crescimento expressivo, impulsionado pelo agronegócio e pela retomada dos investimentos em indústrias e prestadores de serviços locais”, afirma Frederico Kaefer, presidente do conselho e chairman da Garra International, responsável por investir no espaço que irá receber a futura unidade.
“Nosso projeto se posiciona como um diferencial importante neste novo cenário. A Regus traz soluções que não existem na cidade nem na região, com um conceito inovador de espaços flexíveis e conectados ao mundo”, acrescenta Kaefer, que é empreendedor nas áreas de agronegócio, comércio exterior, imobiliário e segmento da beleza.
Trabalho híbrido em alta
Com cerca de 400 mil habitantes e considerada uma das cidades mais importantes do interior do Paraná, Cascavel representa uma localização estratégica no caminho para Foz do Iguaçu e o sudoeste do Paraná, sendo apontada como passagem obrigatória para países vizinhos, como Paraguai e Argentina. Reconhecido como um importante polo econômico e urbano na região Sul do Brasil, o município registrou nas últimas décadas um aumento significativo nas atividades de construção civil, além de contar com infraestrutura robusta em saúde, educação (incluindo universidades) e comércio.
Um levantamento da HR Tech Sólides, divulgado em fevereiro de 2025, indicou que os trabalhos remotos e híbridos representavam 9,5% das oportunidades de trabalho anunciadas no Estado do Paraná. Outras pesquisas recentes apontaram que a flexibilidade nos locais e na rotina de trabalho oferece uma série de benefícios para os funcionários, incluindo maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, economia financeira e benefícios para a saúde.
Os empregadores também colhem os frutos do modelo híbrido com o aumento da produtividade da empresa e da economia de custos, além de uma força de trabalho mais eficiente e engajada. De fato, uma pesquisa recente do IWG e da consultoria de local de trabalho Arup descobriu que o trabalho híbrido pode aumentar a produtividade em 11%, inclusive quando facilitado por espaços de trabalho flexíveis.
“A chegada da Regus a Cascavel reforça nosso compromisso em expandir a presença do IWG no Brasil de forma estratégica, levando o trabalho híbrido para cidades com grande potencial de crescimento. Cascavel é um polo regional em expansão, com forte atuação no agronegócio e na indústria, o que a torna ideal para um centro moderno e flexível como este. Nosso objetivo é oferecer soluções que atendam à nova realidade do trabalho, com mais liberdade de escolha, economia para as empresas e qualidade de vida para os profissionais”, afirma Tiago Alves, CEO Brasil do International Workplace Group.
Previsão
Com o crescimento explosivo do mercado de coworking, à medida que empresas de todos os portes adotam o trabalho híbrido para o longo prazo, prevê-se que 30% de todos os imóveis comerciais se tornarão espaços de trabalho flexíveis até 2030. Com o apoio do International Workplace Group, os parceiros podem capitalizar esse setor em rápido crescimento, ao mesmo tempo em que contam com o apoio da experiência inigualável do grupo. O trabalho híbrido oferece às empresas uma base de custos significativamente menor, com uma economia média de US$ 11.000 por funcionário.
Potencial do coworking
O International Workplace Group é líder global em trabalho híbrido, com milhares de locais espalhados por mais de 120 países. Empresas que integram a carteira de clientes do grupo podem acessar todos os locais e serviços comerciais por meio do aplicativo do IWG.
Dado que a mudança contínua em direção ao trabalho híbrido se acelera, o potencial de crescimento do setor de coworking é exponencial, com uma estimativa de 1,2 bilhão de trabalhadores de escritório em todo o mundo e um mercado total endereçável de mais de US$ 2 trilhões. Já considerando os 899 novos parceiros adicionados em 2024, o International Workplace Group conta hoje com 83% das empresas da Fortune 500 em sua base de clientes.
“Estamos estabelecendo uma presença mais forte e muito necessária no Brasil com essa mais recente inauguração. Como um importante centro de negócios, Cascavel é um lugar fantástico para impulsionar nossos planos de expansão. Estamos muito satisfeitos em trabalhar em parceria com o investidor do espaço para desenvolver a marca Regus sob um contrato de gerenciamento que adicionará um espaço de trabalho de ponta ao seu edifício”, diz Mark Dixon, CEO e fundador do International Workplace Group PLC.