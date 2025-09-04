Regus chega a Cascavel e redesenha o conceito de trabalho híbrido no Oeste do Paraná

Cascavel - O International Workplace Group (IWG), a principal fornecedora mundial de soluções de trabalho híbrido, anuncia a chegada a Cascavel com a inauguração da nova unidade Regus Cascavel. Diante da intensa migração para formas mais flexíveis de trabalho, o IWG está expandindo sua rede no Estado do Paraná e na região Sul do Brasil para acompanhar a crescente demanda por espaços de trabalho flexíveis.

A abertura do mais recente centro do International Workplace Group no mercado paranaense – onde também possui três unidades em Curitiba, sendo outras duas da bandeira Regus e uma da marca HQ – ocorre após a empresa registrar em 2024 o maior crescimento anual de receita, fluxo de caixa e lucros de sua história, além de alcançar um rápido crescimento de sua rede global de espaços de trabalho. No ano passado, o grupo assinou 899 novos centros e abriu 624 novas unidades.

Situada no centro de Cascavel, a Regus Cascavel também faz parte de um movimento local do International Workplace Group para atender à crescente demanda por espaços de trabalho flexíveis de alto nível na região Sul do Brasil. Com inauguração prevista para setembro de 2025, a nova unidade ocupa 658 metros quadrados em um único andar e oferecerá espaços para empresas estabelecidas, startups e microempreendedores de diversos setores, com destaque para o agronegócio, indústria e serviços.

Ao mesmo tempo, por meio do serviço Design Your Own Office do International Workplace Group, as empresas podem personalizar seu espaço de trabalho de acordo com suas necessidades. O novo centro da Regus contará com instalações completas com escritórios particulares e salas de reunião, assim como espaços de trabalho compartilhados e criativos. Com uma estrutura de padrão internacional, o local também pode servir como endereço fiscal para empresas e profissionais.

O investidor do espaço no edifício Comercial Checcetto & Segalla decidiu investir na plataforma do International Workplace Group para maximizar o retorno do empreendimento imobiliário, capitalizando a demanda em rápida expansão por trabalho híbrido.

“A chegada da Regus a Cascavel marca um momento estratégico e promissor para a cidade e toda a região Oeste do Paraná. Cascavel vive uma fase de crescimento expressivo, impulsionado pelo agronegócio e pela retomada dos investimentos em indústrias e prestadores de serviços locais”, afirma Frederico Kaefer, presidente do conselho e chairman da Garra International, responsável por investir no espaço que irá receber a futura unidade.

“Nosso projeto se posiciona como um diferencial importante neste novo cenário. A Regus traz soluções que não existem na cidade nem na região, com um conceito inovador de espaços flexíveis e conectados ao mundo”, acrescenta Kaefer, que é empreendedor nas áreas de agronegócio, comércio exterior, imobiliário e segmento da beleza.

Trabalho híbrido em alta

Com cerca de 400 mil habitantes e considerada uma das cidades mais importantes do interior do Paraná, Cascavel representa uma localização estratégica no caminho para Foz do Iguaçu e o sudoeste do Paraná, sendo apontada como passagem obrigatória para países vizinhos, como Paraguai e Argentina. Reconhecido como um importante polo econômico e urbano na região Sul do Brasil, o município registrou nas últimas décadas um aumento significativo nas atividades de construção civil, além de contar com infraestrutura robusta em saúde, educação (incluindo universidades) e comércio.