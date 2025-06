Região Oeste inicia vazio sanitário como medida de combate à ferrugem asiática

Paraná - Iniciou segunda-feira o período de vazio sanitário da soja para as regiões Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste do Paraná, que integram a Região 2 do escalonamento definido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A medida segue até 31 de agosto, com a liberação para o plantio da oleaginosa a partir de 1º de setembro de 2025, encerrando-se em 31 de dezembro.

Foto: AEN

Durante o vazio sanitário, é proibido cultivar ou manter plantas vivas de soja no campo. A medida visa evitar que a planta se torne hospedeira do fungo causador da ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi), principal doença da oleaginosa, devido à sua severidade, facilidade de disseminação, custo elevado de controle e potencial de reduzir a produtividade das lavouras.

No Paraná, os períodos do vazio sanitário foram escalonados em três etapas, conforme os diversos microclimas do Estado. A definição foi feita pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), com o objetivo de estabelecer os períodos mais adequados para o plantio e reduzir a propagação do fungo.

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, é responsável pela fiscalização em todo o território paranaense, devendo aplicar as penalidades previstas em legislação aos produtores que não fizerem a erradicação das plantas vivas de soja durante o período do vazio sanitário. Também cabe à autarquia o controle e cumprimento das datas para a janela de plantio da cultura no Estado.

Estratégia eficaz

Em meio aos desafios crescentes da agricultura brasileira, o vazio sanitário da soja se consolidou como uma das estratégias mais eficazes para conter a ferrugem asiática, uma das doenças mais severas e destrutivas que acometem a principal commodity do País. Regulamentado por órgãos estaduais de defesa agropecuária, o vazio sanitário impõe um período obrigatório, que varia entre 60 e 90 dias, no qual nenhuma planta viva de soja pode permanecer no campo, mesmo que tenha brotado espontaneamente após a colheita anterior.

A prática, que se inicia entre os meses de junho e julho em estados como Mato Grosso, Goiás, Bahia e Paraná, é mais do que uma pausa agrícola. Trata-se de uma medida de controle epidemiológico cujo impacto repercute em toda a cadeia produtiva. Com a retirada da planta hospedeira do ambiente, o fungo causador da ferrugem asiática perde sua principal forma de sobrevivência entre uma safra e outra, o que reduz drasticamente sua incidência nas lavouras seguintes.

“Esse período sem soja é fundamental para quebrar o ciclo da ferrugem. A ausência do hospedeiro força o patógeno a desaparecer, ou ao menos a perder força, o que nos dá uma vantagem estratégica no início da próxima safra”, explica Cláudio Santos, pesquisador da Embrapa Soja.

A ameaça silenciosa

A principal dificuldade no combate à ferrugem está em sua capacidade de disseminação: os esporos do fungo são levados pelo vento por centenas de quilômetros e, ao encontrar condições ideais de umidade e temperatura, infectam rapidamente grandes áreas de cultivo.

Com isso, o Brasil viu-se obrigado a estabelecer ações conjuntas entre governos estaduais, entidades de pesquisa e produtores para tentar conter a doença. O vazio sanitário passou a ser adotado oficialmente a partir de 2006, com Mato Grosso sendo um dos primeiros estados a regulamentar a medida.

Hoje, a prática está consolidada em mais de 20 estados brasileiros, com calendários ajustados às especificidades climáticas e logísticas de cada região. Em Goiás, por exemplo, o vazio ocorre de 1º de julho a 30 de setembro. Já na Bahia, o calendário se estende até 7 de outubro.