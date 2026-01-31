Cascavel e Paraná - A Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) de Cascavel iniciou nesta sexta-feira (30) a pavimentação de vinte ruas, grande parte delas na Região Norte, marcando um novo capítulo para moradores que conviviam diariamente com poeira e barro. Com maquinário já em operação, o chão batido começa a dar lugar ao asfalto e atende a uma reivindicação de mais de 30 anos pelo asfalto.
A pavimentação será nas ruas Balzack, Jean Piaget, Jean Paul Sartre, Jean Paul Sartre, Adolfo Garcia, Homero, Siverstone, Joaquim Fabiano de Moraes, Tomaz Edison, Pedro Gurgacz, Emilia Galafassi, Pará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Hermes Vessaro, Alfredo Dalmina, Macieira, Jaqueira, Rio Gonçalves Dias, Mamoeiro e Rio Borá. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda neste ano, com prazo estimado de seis meses.
O investimento para pavimentar as 20 ruas deste pacote é de R$ 2,6 milhões, e representa pouco mais de 1% de todo o investimento em infraestrutura urbana na cidade em 2026. Atualmente está previsto para até o final do ano o valor de R$ 251 milhões em obras e projetos de pavimentação, recape, reperfilamento, compra de equipamentos, abrigos de ônibus e ciclovias.
Para o prefeito Renato Silva, o asfalto era um compromisso assumido com a comunidade e que agora começa a se concretizar. “Era um projeto que vinha sendo discutido. A infraestrutura faz a diferença na vida das pessoas. Com essa articulação com os governos, nunca se viu tantos recursos para investir em estrutura. Não teremos mais nenhuma rua sem asfalto. Isso estimula as pessoas e faz a diferença no dia a dia”, disse.
Longa espera
Morador do bairro há mais de duas décadas, o aposentado José Carlos dos Santos se emocionou ao ver as máquinas iniciando os trabalhos em frente à sua casa, na Rua Jean Paul Sartre. Ele conta que a pavimentação representa a realização de uma espera longa da comunidade. “É muito importante. A gente espera isso há anos. Moro aqui há 26 anos, sempre pisando na poeira e enfrentando buracos. Vai melhorar muito. A gente está muito feliz, não tem nem o que dizer”, conclui.
Mais investimentos
Nesta semana, o Município anunciou mais de R$ 100 milhões em investimentos em pavimentação, com recape asfáltico em vias estratégicas, implantação do binário da JK com a Flamboyant e a pavimentação de 100% das ruas do Lago Azul. Com o início das obras na região norte, a Prefeitura dá sequência a uma nova fase de avanços estruturais em Cascavel. O trabalho é resultado da soma de esforços entre governo estadual, por meio do governador Ratinho Jr, o secretário das Cidades, Guto Silva, os deputados estaduais Gugu Bueno e Oziel Luiz “Batatinha”, além do apoio dos vereadores.
O secretário de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, reforça que o Município vive uma série contínua de investimentos. “Nós estamos em uma sequência de obras. Logicamente, isso melhora a qualidade de vida, porque o asfalto traz mais saúde, mais conforto e mais alegria para o cidadão. Com essa obra de hoje e outras que já estão com ordem de serviço ou em processo licitatório, vamos ultrapassar R$ 250 milhões somente na minha pasta. Passamos o ano passado inteiro planejando, elaborando projetos com toda a equipe do IPC, e agora estamos colhendo os frutos”, explicou.
Folador também adianta que o próximo bairro a ser beneficiado será o Santa Felicidade, com obras na Rua Clodoaldo Ursulano, considerada uma via estratégica da região.