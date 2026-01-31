Cascavel e Paraná - A Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) de Cascavel iniciou nesta sexta-feira (30) a pavimentação de vinte ruas, grande parte delas na Região Norte, marcando um novo capítulo para moradores que conviviam diariamente com poeira e barro. Com maquinário já em operação, o chão batido começa a dar lugar ao asfalto e atende a uma reivindicação de mais de 30 anos pelo asfalto.

A pavimentação será nas ruas Balzack, Jean Piaget, Jean Paul Sartre, Jean Paul Sartre, Adolfo Garcia, Homero, Siverstone, Joaquim Fabiano de Moraes, Tomaz Edison, Pedro Gurgacz, Emilia Galafassi, Pará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Hermes Vessaro, Alfredo Dalmina, Macieira, Jaqueira, Rio Gonçalves Dias, Mamoeiro e Rio Borá. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda neste ano, com prazo estimado de seis meses.

O investimento para pavimentar as 20 ruas deste pacote é de R$ 2,6 milhões, e representa pouco mais de 1% de todo o investimento em infraestrutura urbana na cidade em 2026. Atualmente está previsto para até o final do ano o valor de R$ 251 milhões em obras e projetos de pavimentação, recape, reperfilamento, compra de equipamentos, abrigos de ônibus e ciclovias.

Para o prefeito Renato Silva, o asfalto era um compromisso assumido com a comunidade e que agora começa a se concretizar. “Era um projeto que vinha sendo discutido. A infraestrutura faz a diferença na vida das pessoas. Com essa articulação com os governos, nunca se viu tantos recursos para investir em estrutura. Não teremos mais nenhuma rua sem asfalto. Isso estimula as pessoas e faz a diferença no dia a dia”, disse.