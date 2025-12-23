Cascavel - A região de Cascavel, no Paraná, está com 25 vagas temporárias abertas para a função de auxiliar de logística. O processo seletivo é conduzido pela Employer Recursos Humanos e prevê a contratação imediata dos profissionais selecionados.

Os profissionais contratados receberão salário de R$ 2.040,00, além de benefícios como vale refeição de R$32,00 por dia trabalhado e auxílio transporte.

Para se candidatar à posição, é exigido que o profissional resida em Cascavel, possua ensino fundamental completo e demonstre conhecimento básico em informática.

As responsabilidades do Auxiliar de Logística incluem a realização de atividades operacionais como recebimento de carga, movimentação de mercadorias, conferência de produtos e etiquetagem de pacotes.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], pelo Whatsapp (44) 3017.1166 ou entregar pessoalmente na sede da Employer Campo Mourão, localizada na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 2633, Centro.