Cascavel - A região de Cascavel, no Paraná, está com 25 vagas temporárias abertas para a função de auxiliar de logística. O processo seletivo é conduzido pela Employer Recursos Humanos e prevê a contratação imediata dos profissionais selecionados.
Os profissionais contratados receberão salário de R$ 2.040,00, além de benefícios como vale refeição de R$32,00 por dia trabalhado e auxílio transporte.
Para se candidatar à posição, é exigido que o profissional resida em Cascavel, possua ensino fundamental completo e demonstre conhecimento básico em informática.
As responsabilidades do Auxiliar de Logística incluem a realização de atividades operacionais como recebimento de carga, movimentação de mercadorias, conferência de produtos e etiquetagem de pacotes.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], pelo Whatsapp (44) 3017.1166 ou entregar pessoalmente na sede da Employer Campo Mourão, localizada na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 2633, Centro.
As entrevistas serão realizadas de forma presencial na filial ou via Whatsapp.
Direitos do Trabalhador Temporário
Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.
Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.
Sobre a Employer Recursos Humanos
Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.
Crédito: Divulgação/Assessoria