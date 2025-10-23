Cascavel - Mesmo com pouco mais de três semanas em andamento, o Refic 2025 já apresenta resultados expressivos em Cascavel, mostrando o engajamento da população na busca por regularizar suas pendências com o município.

Lançado em 1º de outubro, o Programa de Recuperação Fiscal (Refic) oferece condições especiais para a quitação de débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024.

Até o momento, 1.157 acordos foram formalizados, sendo 142 realizados de forma on-line. O total negociado chega a R$ 3.268.214,83, dos quais R$ 1.578.071,84 já foram efetivamente pagos.

Os contribuintes têm duas opções de negociação. Eles podem optar entre o pagamento em cota única e receber desconto de 90% sobre juros e multas, ou pelo parcelamento em até 12 vezes, onde o desconto é de 50%. Também está prevista a possibilidade de quitação de multas em parcela única com 90% de desconto.

A modalidade à vista tem sido a escolha preferida dos contribuintes: 706 acordos foram quitados nessa forma, somando R$ 1.482.895,51 em pagamentos. Já os 451 parcelamentos firmados representam R$ 95.176,33 recebidos até o momento. O movimento na Secretaria de Finanças segue tranquilo, sem registros de filas ou demora no atendimento.

Balanço do Refic 2025

De acordo com o secretário de Finanças, Joacir Cosma, o balanço parcial demonstra que o programa tem cumprido seu papel de facilitar a vida dos contribuintes e reforçar a arrecadação municipal.