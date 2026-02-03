Paraná - A redução da alíquota do IPVA para 1,9% provocou uma queda expressiva na inadimplência em todo o Paraná em 2026. Com o imposto mais barato, o número de motoristas que pagaram o tributo, parcial ou integralmente, em janeiro cresceu 17,8% em relação ao mesmo período de 2025, alcançando 2,7 milhões de contribuintes em dia, contra 2,3 milhões no ano anterior.

O avanço foi registrado em todos os 399 municípios paranaenses, que encerraram o primeiro mês do calendário de pagamentos com aumento na adimplência, segundo dados da Receita Estadual. O maior crescimento ocorreu em Indianópolis, no Noroeste do Estado, onde o número de contribuintes em dia saltou 48%. Dos 1.333 veículos tributados no município em 2026, 987 já efetuaram ao menos um pagamento, ante 667 no ano passado.

Outros destaques no ranking incluem Guaraqueçaba (35,6%), Porto Rico (28,9%), Paranapoema (28,8%), Inajá (27,8%) e Fazenda Rio Grande (27,3%). Entre os grandes municípios, São José dos Pinhais registrou alta de 22,5% na adimplência, seguido por Curitiba (20,7%), Foz do Iguaçu (20,2%) e Cascavel, Londrina e Maringá, todas com crescimento de 16%.

Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, os dados confirmam o impacto positivo da redução de 47% na alíquota. Segundo ele, o IPVA mais acessível estimulou os contribuintes a manterem suas obrigações em dia, reforçado ainda pelo desconto adicional de 6% para pagamento à vista, que incentivou a quitação logo no início do ano.

Esse efeito é visível no número de pagamentos à vista realizados em janeiro: 1,5 milhão de contribuintes optaram por quitar integralmente o imposto, volume 37% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 1,1 milhão de pagamentos. Ao mesmo tempo, caiu o número de veículos sem qualquer pagamento: de 1,7 milhão em janeiro de 2025 para 1,4 milhão em 2026, uma redução de 15%.