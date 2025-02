Rede elétrica inteligente instala medidor de nº 1 milhão em Cascavel

OPORTUNIDADE!!!

Semana começa com novo recorde de vagas de empregos: 24,6 mil no Paraná

Cascavel - As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 24.697 vagas de empregos com carteira assinada, o maior número de oportunidades do ano, superando os 23.787 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na primeira semana de fevereiro. A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para […]