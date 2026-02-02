Cascavel e Paraná - Quem frequenta uma das quatro unidades do Restaurante Popular de Cascavel tem a garantia de uma refeição nutritiva, saudável e saborosa. Em 2025, o interesse da população cresceu e milhares de pessoas passaram pelos espaços para aproveitar o cardápio variado.

Dados da Secretaria de Assistência Social apontam que foram servidas 265.224 refeições nos restaurantes Central, Santa Cruz, Cascavel Velho e Floresta, um recorde histórico e crescimento de quase 20% em relação a 2024, quando foram registradas 221.805 refeições. A unidade Central liderou o atendimento, com mais de 92 mil refeições, seguida do Santa Cruz (66.337), Floresta (66.043) e Cascavel Velho (39.881).

Refeições balanceadas e acessíveis à população

Os restaurantes oferecem diariamente pratos preparados com ingredientes frescos, variedade de saladas, legumes, além de suco e sobremesa. A unidade Central tem capacidade para servir até 900 refeições por dia, enquanto as demais atendem até 400 pessoas diariamente.