Rede de manejo que atua em desastres amparou 2,3 mil animais em Rio Bonito do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu - A Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastres (Remad) atendeu 2,3 mil animais, entre espécies domésticas e silvestres, desde sábado (8) em Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu, municípios atingidos pelo tornado da semana passada. A organização é coordenada pela Defesa Civil do Estado e conta com a participação do Instituto Água e Terra (IAT).

A médica veterinária Leticia Koproski é uma das servidoras do IAT que esteve na linha de frente do atendimento animal em Rio Bonito do Iguaçu. Ela conta que paralelamente ao trabalho de reconstrução da cidade, 90% destruída pelo fenômeno climático, se formou uma grande rede de solidariedade em prol da fauna – ao menos 70 pessoas estão envolvidas com os procedimentos emergenciais.

“A atuação dos protetores, principalmente voluntários da comunidade, tem sido essencial. ONGs da proteção animal e grupos especializados no atendimento de animais em desastres também têm executado um trabalho muito importante”, afirma.

Os casos mais simples envolvendo cães e gatos são encaminhados para lares temporários cedidos pela própria comunidade após o tratamento inicial. Os mais graves vão para clínicas veterinárias ou para o Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) de Guarapuava.

Animais de produção estão sendo atendidos, em sua maioria, nas propriedades atingidas. Já as espécies silvestres, por sua vez, contam com o suporte do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), também da Unicentro e referência em atendimento à fauna nativa.