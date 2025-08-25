Recorde do ano: Agências do Trabalhador do Paraná têm quase 26 mil vagas abertas; Cascavel na liderança

Cascavel - O Paraná inicia a semana com 25.951 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador, número que representa recorde do ano. Entre as funções com mais oportunidades estão alimentador de linha de produção (7.528 vagas), abatedor (1.075), operador de caixa (954) e magarefe – cortador de carne (789).

A Regional de Cascavel lidera a lista com 6.081 vagas abertas, das quais 1.740 são para alimentador de linha de produção, 759 para abatedor, 318 para operador de caixa e 200 para magarefe. A Região Metropolitana de Curitiba, com 5.469 vagas disponíveis, aparece na sequência. As funções de maior destaque são para alimentador de linha de produção (792), auxiliar de logística (483), operador de caixa (271) e faxineiro (251).

A Regional de Campo Mourão soma 2.789 vagas. As principais oportunidades são para alimentador de linha de produção (1.352), magarefe (306), repositor de mercadorias (107) e abatedor (86). Em Londrina, na segunda região mais populosa do Paraná, estão abertas 2.705 vagas de emprego. Os postos com maior número de ofertas são para alimentador de linha de produção (875), faxineiro (88), vendedor de comércio varejista (66) e costureiro na confecção em série (59).

Na região de Foz do Iguaçu, com grande vocação para o setor de serviços e do comércio, estão disponíveis 2.030 vagas de emprego. As principais são alimentador de linha de produção (729), repositor de mercadorias(125), operador de caixa (121) e abatedor (95). Já em Pato Branco, no Sudoeste, são 1.927 oportunidades disponíveis, com destaque para alimentador de linha de produção (713), magarefe (82), costureiro na confecção em série (60) e vendedor de comércio varejista (59).

“O Paraná tem um mercado de trabalho muito aquecido, com desemprego muito baixo, mas com oportunidades para quem está buscando colocação com carteira assinada em várias regiões. Esse é o maior número de vagas abertas em 2025, o que reforça o compromisso do Governo do Estado em estimular a geração de empregos fazendo a ponte com o setor privado”, destaca o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo.

Áreas com mais vagas abertas: