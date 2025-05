Recém-nascido engasgado com leite é salvo por PRFs no Paraná

Brasil

Prêmio Queijos do Paraná no MON vai revelar os melhores produtos do Estado

Paraná - O Prêmio Queijos do Paraná vai revelar os melhores produtos desta edição, de diferentes tipos produzidos no Estado, em evento que acontece nesta quinta e sexta-feira (29 e 30 de maio), no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. No total, 477 produtos de 76 municípios serão avaliados por um júri técnico, segundo critérios […]