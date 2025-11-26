Cascavel - Atendendo às normas do governo federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), segue com o recadastramento obrigatório de mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Município.

Os atendimentos começaram em 1º de outubro nas agências da Caixa Econômica Federal. Neste momento, estão sendo atendidos os beneficiários com nomes iniciados de J a M, sendo que o prazo para esse grupo encerra oficialmente nesta sexta-feira (28).

Após essa data, quem não atualizar o cadastro poderá ter o benefício suspenso, conforme prevê a Lei Federal nº 10.887/2004 e o Manual do Pró-Gestão, que reforçam transparência e controle na gestão previdenciária.

A meta é concluir todos os recadastramentos até 30 de dezembro.

Cronograma de atendimento

A a I — 1º a 31 de outubro de 2025 (ainda podem realizar, mesmo fora do prazo)

J a M — 1º a 28 de novembro de 2025 (últimos dias para comparecer)

N a Z — 1º a 31 de dezembro de 2025