Cascavel - Atendendo às normas do governo federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), segue com o recadastramento obrigatório de mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Município.
Os atendimentos começaram em 1º de outubro nas agências da Caixa Econômica Federal. Neste momento, estão sendo atendidos os beneficiários com nomes iniciados de J a M, sendo que o prazo para esse grupo encerra oficialmente nesta sexta-feira (28).
Após essa data, quem não atualizar o cadastro poderá ter o benefício suspenso, conforme prevê a Lei Federal nº 10.887/2004 e o Manual do Pró-Gestão, que reforçam transparência e controle na gestão previdenciária.
A meta é concluir todos os recadastramentos até 30 de dezembro.
Cronograma de atendimento
A a I — 1º a 31 de outubro de 2025 (ainda podem realizar, mesmo fora do prazo)
J a M — 1º a 28 de novembro de 2025 (últimos dias para comparecer)
N a Z — 1º a 31 de dezembro de 2025
Documentos exigidos
Para aposentados:
- Certidão de nascimento ou casamento
- CPF
- RG
- Termo de curatela (quando houver)
- Comprovante de residência atualizado (até 90 dias) em nome do servidor — ou declaração firmada em cartório pelo proprietário ou locatário, acompanhada do comprovante correspondente
Para pensionistas:
- Certidão de nascimento ou casamento
- CPF
- RG
- Comprovante de residência atualizado (até 90 dias) — ou declaração conforme o caso acima
- Termo de guarda/tutela/curatela (quando couber)
- Ato de emancipação (quando couber)
Em situações específicas, como beneficiários que estão fora do país, detidos ou acamados, as orientações seguem a Portaria nº 31/2025. Mais informações podem ser obtidas diretamente com o IPMC pelo telefone (45) 3220-1600.
Fonte: Secom