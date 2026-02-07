Ratinho Junior destaca queda histórica da criminalidade e defende lei mais dura

Curitiba e Paraná - Curitiba – Durante a entrega de equipamentos tecnológicos às forças de segurança do Paraná, ontem (6), o governador Ratinho Junior (PSD) destacou a redução histórica dos índices de criminalidade no Estado e defendeu mudanças na legislação penal brasileira como forma de fortalecer o combate ao crime organizado em todo território nacional.

Em discurso, Ratinho Junior afirmou que o Paraná vive hoje uma realidade distinta do cenário nacional. Segundo ele, enquanto diversos estados enfrentam graves problemas na área da segurança pública, o Paraná tem conseguido avançar no enfrentamento à criminalidade por meio de investimentos e planejamento. “Aqui no Paraná, menos porque nossos índices de criminalidade, nós estamos demonstrando que nós estamos conseguindo reduzir a níveis históricos. Mas, nacionalmente, a gente está vendo que existe hoje um problema grande na área de segurança pública. Nós temos estados que alguns estão tomados pelo crime”, afirmou o governador.

Ratinho Junior destacou que o aumento expressivo no orçamento da segurança pública foi fundamental para esse resultado. De acordo com ele, os recursos destinados à área passaram de cerca de R$ 2 bilhões para aproximadamente R$ 8 bilhões, permitindo a ampliação do efetivo, o treinamento das equipes e a aquisição de tecnologia de ponta. “Nós temos de 2 bilhões de investimentos do orçamento da segurança pública para 8 bilhões de investimentos. E isso tem nos dado a garantia que a gente tenha uma equipe bem treinada, com equipamentos de ponta para poder fazer esse enfrentamento”, disse.

Mudanças na Legislação Penal Brasileira

Mudanças na legislação

Apesar dos avanços no Estado, o governador defendeu mudanças estruturais na legislação penal brasileira. Para Ratinho Junior, as leis atuais são ultrapassadas e brandas, o que dificulta o combate efetivo ao crime organizado. “O Brasil ainda, infelizmente, é um país que tem leis antigas, brandas pra criminalidade. Você prende o bandido, poucos dias depois ele já tá na rua novamente”, criticou.

O governador afirmou apoiar a criação de uma emenda constitucional que permita aos Estados maior autonomia para legislar sobre temas ligados à área penal e à execução penal, como o Código Penal. Segundo ele, a descentralização poderia tornar mais ágil o endurecimento de penas, especialmente em crimes contra a vida. “Eu defendo que o Congresso Nacional possa fazer uma emenda na Constituição para dar aos Estados a responsabilidade de poder legislar também na área penal e na execução penal. Isso traria agilidade e endurecimento de pena”, declarou.