Ratinho Jr deve antecipar decisão sobre candidato do PSD ao governo do Paraná

A crise entre o Brasil e os EUA deverá desencadear dois movimentos políticos no Paraná: a consolidação do nome do governador Ratinho Júnior (PSD) como o nome mais forte na disputa presidencial pela centro-direita e antecipação do próprio Ratinho Junior na escolha do candidato do PSD ao Governo do Paraná. Essa foi a avaliação do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD).

“Eu liguei para o governador Ratinho Junior e disse: chegou a hora de você fazer a escolha de quem vai ser o sucessor seu, para que a gente possa apoiar uma liderança que dê continuidade desse trabalho. Ele respondeu que sim, ele acha que chegou o tempo de a gente começar a decidir”, disse Romanelli.

Segundo o parlamentar, três candidatos polarizam a preferência do governador no PSD: o deputado estadual Alexandre Curi (presidente da Assembleia Legislativa) e os secretários Guto Silva (Cidades) e Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável).”Eu estou muito confiante. Eu confio no bom senso da inteligência política do governador. A responsabilidade de fazer a escolha de quem vai nos representar nessa eleição é dele”, disse.