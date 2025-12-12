Cascavel e Paraná - O Zoológico Municipal de Cascavel celebra hoje 47 anos dedicados à proteção e ao cuidado dos animais. Para marcar a data, a população participou da escolha dos nomes de três filhotes de gato-do-mato-pequeno, recém-nascidos no parque. A votação ocorreu pelo Instagram oficial da prefeitura e reuniu quase 700 votos. Com 66% da preferência, os escolhidos foram Raoni, Rudá e Yara, todos nomes de origem indígena.
Raoni (macho) significa “onça” ou “grande guerreiro”; Rudá (macho) é o “guardião” ou divindade do amor; Yara (fêmea) é a “senhora das águas”, ligada ao mistério da natureza. Os três são a segunda ninhada de Sofi, vinda de Espigão Azul, e Kovu, resgatado em Londrina, ambos acolhidos ainda filhotes em 2021.
A espécie Leopardus guttulus é considerada vulnerável à extinção devido à perda de habitat, atropelamentos, caça e doenças. Como geralmente nasce apenas um filhote por vez, o nascimento de três é especialmente significativo. A primeira cria do casal ocorreu em janeiro de 2024, com o nascimento de uma fêmea que hoje está separada para não interferir no período de amamentação, mas retornará ao recinto em breve.
Localização e Conservação
Localizado no Parque Natural Municipal Danilo Galafassi, o Zoológico está ao lado da maior reserva ecológica urbana do Sul do Brasil, com cerca de 20 hectares preservados. Além de ponto turístico tradicional, o espaço atua nos pilares de conservação, educação ambiental, pesquisa e lazer.
O Zoo abriga mais de 350 animais de 72 espécies, muitos ameaçados de extinção. Todos são oriundos de resgates e não podem retornar à natureza, o que reforça o papel do local como abrigo, centro de cuidado e reabilitação. O Zoológico também integra o Plano Nacional de Conservação da fauna, em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil.
Educação Ambiental e Visitação
A educação ambiental é destaque no Museu de História Natural e nas trilhas do parque, onde crianças aprendem sobre fauna, flora e preservação. Para visitar, basta resgatar gratuitamente o ingresso online no site oficial do zoológico.
