Rajadas de vento passam de 50 km/h em Cascavel nesta terça-feira (17), aponta Simepar

Cascavel - A cidade de Cascavel registrou rajadas de vento acima de 50 km/h na tarde desta terça-feira (17), conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). De acordo com a estação meteorológica do município, a maior rajada foi de 51,1 km/h, às 14h30.

Além de Cascavel, outras cidades do Paraná também tiveram ventos fortes até as 15h15. Em Telêmaco Borba, a rajada chegou a 54 km/h às 12h30, enquanto em Ubiratã o pico foi de 56,5 km/h às 14h15. Já no município de Joaquim Távora, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou uma rajada ainda mais intensa, de 104 km/h, na medição das 15h.

Apesar do vento forte, não há previsão de chuva para Cascavel nesta terça-feira, segundo o Simepar. O tempo segue estável ao longo do dia.