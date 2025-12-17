Cascavel e Paraná - Atendendo a pedidos da comunidade e após estudos técnicos, a Transitar instalou três novos radares em Cascavel. Os dispositivos têm como objetivo inibir o excesso de velocidade, garantir a segurança viária e preservar vidas.

Os radares já foram aferidos e começam a operar plenamente a partir das 13h desta quarta-feira (17).

Novos pontos e limites de velocidade: