Cascavel e Paraná - Atendendo a pedidos da comunidade e após estudos técnicos, a Transitar instalou três novos radares em Cascavel. Os dispositivos têm como objetivo inibir o excesso de velocidade, garantir a segurança viária e preservar vidas.
Os radares já foram aferidos e começam a operar plenamente a partir das 13h desta quarta-feira (17).
Novos pontos e limites de velocidade:
- Rua Antônio Kucinski, nº 220 (Sent. Norte/Sul) | Velocidade: 60 km/h
- Rua Alexandre de Gusmão, nº 737 (Sent. Sul/Norte) | Velocidade: 50 km/h
- Rua Souza Naves, nº 240 (Sent. Centro/Bairro) | Velocidade: 50 km/h
A instalação dos radares faz parte de ações contínuas para reduzir sinistros de trânsito e garantir o respeito aos limites de velocidade. Lembre-se: independentemente da presença de radares, o respeito às leis de trânsito é fundamental.
Fonte: Secom