Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na tarde de ontem (19) um carro a 184 km/h na BR-277, sentido litoral do Paraná, em Paranaguá. A velocidade máxima para o trecho é de 110km/h.

O proprietário do veículo foi multado em R$ 880 e responderá processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O prazo da suspensão varia de dois a seis meses.

A suspensão da CNH por excesso de velocidade ocorre quando o condutor excede o limite máximo de velocidade em mais de 50%, conforme o inciso III do Artigo 218 do CTB. A penalidade é automática e o período de suspensão pode ser de 2 a 8 meses para a primeira ocorrência. Se o motorista reincidir na mesma infração dentro de 12 meses, o período de suspensão aumenta para 8 a 18 meses.