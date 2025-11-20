Brasil - Em 2025, o ambiente de trabalho é o principal local de ocorrência de denúncias de racismo e injúria racial no Brasil. Um levantamento da plataforma Jusbrasil, que analisou 4.838 decisões jurídicas de janeiro a outubro, revelou que 30% dos casos (1.407) ocorreram no local de trabalho. Os casos envolvendo empregador e empregado somaram 1.113, ficando atrás apenas das agressões cometidas por desconhecidos (1.291).
A pesquisa, liderada por Cecília Veloso, destaca a importância de analisar dados jurídicos públicos para ampliar o debate sobre o racismo e influenciar políticas públicas. Além dos ambientes de trabalho, os espaços públicos (974 casos) e os estabelecimentos comerciais (805 casos) também se destacam como locais frequentes de episódios de racismo e injúria racial. A pesquisa, realizada com o uso de inteligência artificial, apontou que 39,5% das decisões resultaram em condenações criminais.
Os números reforçam a gravidade do problema, com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 apontando mais de 18 mil casos de injúria racial e quase 19 mil de racismo em 2024. Em resposta, a Câmara dos Deputados aprovou em abril de 2025 um projeto que aumenta a pena de injúria racial quando o crime é cometido contra mulheres ou idosos. A pesquisa também revelou que 554 das vítimas em ambientes de trabalho são mulheres, o que destaca a interseção entre racismo e desigualdade de gênero.
Os dados apontam para a necessidade urgente de políticas públicas para combater a discriminação racial em diferentes contextos sociais, especialmente nos ambientes profissionais. A divulgação dessa pesquisa ocorre no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, reforçando a importância da luta contra o racismo no Brasil.
Fonte: Agência Brasil