Paraná - Imagine realizar as compras de Natal ou Ano Novo com R$ 1 milhão no bolso. Para quem pede CPF na nota, essa chance pode ser agora. O sorteio de dezembro do Programa Nota Paraná acontece segunda-feira (08), oferecendo o prêmio máximo do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Além do valor principal, mais de 23 mil prêmios serão distribuídos entre 3,3 milhões de consumidores que incluíram o CPF em suas notas fiscais. No total, foram gerados mais de 32,3 milhões de bilhetes eletrônicos referentes às compras realizadas com CPF em agosto.

A transmissão do sorteio será ao vivo, a partir das 9h30, pelo canal da Sefa no YouTube. Para celebrar o último prêmio milionário do ano, o sorteio acontecerá diretamente da unidade do Poupatempo em Maringá. Durante o evento, o público poderá acompanhar a revelação dos ganhadores e entender, em tempo real, como funciona o processo de sorteio, que segue rigorosos procedimentos de transparência.

O sorteio também contempla 1.553 entidades sociais cadastradas no programa. Elas concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil e 20 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 2,2 milhões. As instituições receberam mais de 4,17 milhões de bilhetes, gerados a partir das doações feitas por consumidores, reforçando o caráter solidário do Nota Paraná.