Cascavel e Paraná - O clima natalino começou a tomar conta de Cascavel com o lançamento oficial da campanha “Adote uma Cartinha”, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, na noite de quinta-feira (22) em um jantar especial que contou com a presença de convidados, entidades parceiras e da imprensa.

A iniciativa convida a comunidade a realizar o sonho de crianças e adolescentes atendidos pelos serviços socioassistenciais do município.

Neste ano, mais de 1,5 mil crianças participam da ação, que mobiliza servidores, escolas e a população em geral. As cartinhas com os pedidos já podem ser retiradas a partir desta sexta-feira (24) nos Cras, Centros de Convivência, Eurecas e também na Secretaria de Assistência Social.

Os presentes devem ser entregues até o dia 8 de dezembro no mesmo lugar onde a cartinha foi retirada. A Seaso organizará a entrega em cada unidade, com a presença do Papai Noel durante as festividades natalinas.

Sonhos

Os pedidos são variados, desde brinquedos, roupas, calçados, materiais escolares até alimentos e revelam os sonhos simples de quem vive situações de vulnerabilidade social. Mais do que atender a um desejo material, cada carta adotada representa um gesto de afeto e solidariedade, capaz de construir lembranças e fortalecer a autoestima da criança atendida.

Durante o evento, Dona Odina leu uma das cartinhas recebidas, escrita por uma menina de 10 anos: “Querido Papai Noel, este ano eu estava muito mal na escola, então eu não merecia nem presente. Mas se você quiser me dar, eu aceito, até se for só um beijo.”

“Esse será um Natal diferente, cheio de significado. Que todos abram o coração e lembrem do verdadeiro sentido do Natal”, concluiu a primeira-dama.

Como adotar uma cartinha?

Para quem quiser fazer parte dessa rede de solidariedade, as cartinhas podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Pernambuco, 1900, Centro. Telefone: (45) 3392-6382

CCI Cascavel Velho – Avenida Comil, 1085. Telefone: (45) 3902-1773

CCI XIV de Novembro – Rua Francisco Guaraná de Menezes, 1122. Telefone: (45) 3392-6523