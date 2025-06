Quer fazer parte do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro? Prefeitura abre inscrições nesta quarta-feira (25)

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel já está trabalhando nos preparativos para o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro de 2025, que celebrará os 203 anos de Independência do Brasil. Nesta edição, o desfile será pela manhã, com início marcado para às 9h. O percurso será realizado na Avenida Brasil, com start na Rua Sete de Setembro e término na Avenida Carlos Gomes.



Para as entidades que querem fazer parte dessa grande ação cidadã, as inscrições serão abertas nesta quarta-feira (25), exclusivamente pelo site oficial www.cascavel.app/desfile . Podem participar:



✔️ Instituições de ensino públicas e privadas

✔️ Entidades e associações

✔️ Secretarias municipais

✔️ Forças de segurança

❌ Empresas com fins lucrativos não poderão participar.

Os interessados precisam informar número de participantes, presença de banda ou alegorias, uso de transporte (ônibus ou vans) e histórico da instituição – conforme critérios de texto estabelecidos no regulamento.

A concentração dos participantes acontecerá em locais definidos previamente, com chegada até as 8h ou 7h30 para quem utilizar veículos de apoio. O croqui oficial com a ordem e locais de concentração será publicado no site da Prefeitura com até cinco dias de antecedência.

Cada instituição deverá portar faixa de identificação, organizar seus pelotões e respeitar o distanciamento regulamentar.