Quatro Pontes realizará culto ecumênico e show gospel em celebração aos seus 33 anos

Paraná - No dia 12 de setembro de 2025, Quatro Pontes celebrará 33 anos com um culto ecumênico em Ação de Graças, seguido de apresentação de show gospel. O evento acontecerá às 19h, na Rua Coberta, com participação da comunidade local.
Na última semana, os líderes religiosos do município, juntamente com a secretária de Cultura e Esportes, Araceli Tauchert, e o prefeito César Seidel, reuniram-se na Prefeitura Municipal para definir os detalhes da programação. Participaram do encontro Padre Solano, Pastor Esaldir, Pastor Nerisson, Pastor Marcelo e Pastor Marco, que organizaram as atividades do culto, incluindo a participação de coral e grupo de louvor.
Durante o evento, os feirantes do município comercializarão alimentação. A Administração Municipal reforça que é importante que os participantes tragam cadeiras para acomodação. O show gospel terá informações divulgadas em breve.
A Prefeitura convida toda a população a participar desta celebração, que integra as ações de comemoração do aniversário de Quatro Pontes.