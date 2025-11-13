Todo ano, os consumidores brasileiros aguardam ansiosos o momento em que começa a Black Friday. A data, que já se tornou um dos eventos mais importantes do comércio eletrônico, marca o início de uma verdadeira maratona de promoções. Mas, afinal, quando ela realmente começa? Nos últimos anos, o formato da Black Friday mudou bastante, e entender o calendário de ofertas pode fazer toda a diferença para aproveitar os melhores preços.

O que é a Black Friday e como ela evoluiu no Brasil

A Black Friday nasceu nos Estados Unidos como o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, simbolizando o início das compras natalinas. No Brasil, o evento ganhou força a partir de 2010 e, desde então, vem crescendo a cada edição. No começo, as promoções duravam apenas 24 horas, mas hoje elas podem se estender por semanas inteiras, especialmente no ambiente online.

Os lojistas perceberam que os consumidores estavam cada vez mais atentos e começaram a antecipar as ofertas. Assim, surgiram ações como a “Esquenta Black Friday”, o “Mês da Black Friday” e as promoções de “pré-Black”. Essa mudança transformou o evento em uma temporada de descontos prolongada, com oportunidades em praticamente todos os setores — de eletrônicos a moda, de decoração a produtos de beleza.

Quando realmente começa a Black Friday?

Oficialmente, a Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro, logo após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Em 2025, a data cairá no dia 28 de novembro. No entanto, a maioria das grandes lojas online e marketplaces começa a liberar ofertas muito antes disso.

Durante a primeira quinzena de novembro, é comum encontrar promoções com o selo de “pré-Black”, que já oferecem descontos atrativos. Muitas empresas usam esse período para testar preços, medir o interesse dos consumidores e ajustar estoques. Na semana do evento, as ofertas ficam ainda mais agressivas, e algumas plataformas chegam a estender as promoções até a chamada Cyber Monday, na segunda-feira seguinte.

Dicas para acompanhar o início das promoções

Saber exatamente quando começa a Black Friday é essencial para quem quer economizar de verdade. Uma das melhores estratégias é acompanhar as lojas e marketplaces com antecedência, cadastrando-se em newsletters e ativando alertas de preço nos produtos de interesse. Dessa forma, o consumidor consegue identificar se o desconto realmente vale a pena ou se o preço foi apenas ajustado para parecer uma promoção.