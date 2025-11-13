Todo ano, os consumidores brasileiros aguardam ansiosos o momento em que começa a Black Friday. A data, que já se tornou um dos eventos mais importantes do comércio eletrônico, marca o início de uma verdadeira maratona de promoções. Mas, afinal, quando ela realmente começa? Nos últimos anos, o formato da Black Friday mudou bastante, e entender o calendário de ofertas pode fazer toda a diferença para aproveitar os melhores preços.
O que é a Black Friday e como ela evoluiu no Brasil
A Black Friday nasceu nos Estados Unidos como o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, simbolizando o início das compras natalinas. No Brasil, o evento ganhou força a partir de 2010 e, desde então, vem crescendo a cada edição. No começo, as promoções duravam apenas 24 horas, mas hoje elas podem se estender por semanas inteiras, especialmente no ambiente online.
Os lojistas perceberam que os consumidores estavam cada vez mais atentos e começaram a antecipar as ofertas. Assim, surgiram ações como a “Esquenta Black Friday”, o “Mês da Black Friday” e as promoções de “pré-Black”. Essa mudança transformou o evento em uma temporada de descontos prolongada, com oportunidades em praticamente todos os setores — de eletrônicos a moda, de decoração a produtos de beleza.
Quando realmente começa a Black Friday?
Oficialmente, a Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro, logo após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Em 2025, a data cairá no dia 28 de novembro. No entanto, a maioria das grandes lojas online e marketplaces começa a liberar ofertas muito antes disso.
Durante a primeira quinzena de novembro, é comum encontrar promoções com o selo de “pré-Black”, que já oferecem descontos atrativos. Muitas empresas usam esse período para testar preços, medir o interesse dos consumidores e ajustar estoques. Na semana do evento, as ofertas ficam ainda mais agressivas, e algumas plataformas chegam a estender as promoções até a chamada Cyber Monday, na segunda-feira seguinte.
Dicas para acompanhar o início das promoções
Saber exatamente quando começa a Black Friday é essencial para quem quer economizar de verdade. Uma das melhores estratégias é acompanhar as lojas e marketplaces com antecedência, cadastrando-se em newsletters e ativando alertas de preço nos produtos de interesse. Dessa forma, o consumidor consegue identificar se o desconto realmente vale a pena ou se o preço foi apenas ajustado para parecer uma promoção.
Outra dica é preparar uma lista de desejos com antecedência. Assim, quando as ofertas forem liberadas, fica mais fácil comparar e decidir rapidamente. É importante também verificar as avaliações dos vendedores e a reputação das lojas antes de finalizar qualquer compra online.
O que esperar dos descontos este ano
Os setores que tradicionalmente mais se destacam na Black Friday continuam sendo os de eletrônicos, celulares, eletrodomésticos e produtos de tecnologia. No entanto, outros segmentos vêm ganhando espaço, como moda, esportes, brinquedos e até alimentação. Essa diversidade é resultado do crescimento do comércio eletrônico e da ampliação das categorias de consumo digital.
Nos últimos anos, as promoções também se tornaram mais personalizadas. Plataformas e aplicativos passaram a oferecer recomendações baseadas no histórico de navegação do usuário, facilitando a descoberta de produtos com descontos reais. Além disso, as opções de parcelamento e frete gratuito tornaram as compras online ainda mais atrativas.
O impacto das compras antecipadas
Um fenômeno interessante é o aumento das compras antecipadas. Muitos consumidores preferem aproveitar os primeiros dias de promoção para garantir os produtos desejados antes que os estoques acabem. Isso também ajuda a evitar congestionamentos nos sites e longos prazos de entrega — comuns quando todos compram ao mesmo tempo na sexta-feira principal.
As lojas, por sua vez, também se beneficiam dessa antecipação. Com mais tempo para processar pedidos e organizar entregas, conseguem oferecer uma experiência mais eficiente e evitar sobrecargas logísticas. Por isso, é cada vez mais comum que o período de ofertas comece semanas antes da data oficial.
Como se preparar para aproveitar melhor as ofertas
Planejar-se é fundamental para aproveitar ao máximo o momento em que começa a Black Friday. Antes de tudo, é importante definir um orçamento e priorizar os produtos realmente necessários. O entusiasmo com os descontos pode levar a compras por impulso, e o objetivo do evento é justamente o oposto: economizar.
Também vale a pena acompanhar comparadores de preço e verificar o histórico dos produtos. Existem ferramentas e sites especializados que mostram quanto um item custava antes do evento, ajudando o consumidor a identificar se o desconto é verdadeiro. Outro ponto essencial é verificar as políticas de troca, devolução e garantia dos produtos, que devem ser as mesmas aplicadas em qualquer outra época do ano.