Quando o abrigo se torna ameaça: Abusos chocam Cascavel!

Cascavel - O tom bem-humorado, às vezes irônico e até “ácido” que sempre utilizamos para provocar reflexões mais profundas nos leitores, desta vez, não terá lugar. A pauta desta semana é tão séria quanto lamentável. Por isso, não há espaço para o “bom-humor” e as ironias que deixam assuntos espinhos mais leves e palatáveis.

A comunidade cascavelense vive dias de apreensão, indignação e consternação. Nos últimos meses, vieram à tona casos de abuso sexual envolvendo instituições que, em tese, deveriam oferecer segurança, educação e acolhimento: igreja e escola. Esses episódios têm provocado não apenas revolta, mas também um abalo profundo na confiança coletiva, atingindo a essência de ambientes considerados refúgios morais e sociais.

Uma condenação

No final de 2024, um agente educacional condenado a 30 anos de prisão por abuso contra uma criança em um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil), foi exonerado das funções públicos, trazendo a polêmica à tona, com grande repercussão e que provocou a instalação de uma CPI na Câmara Municipal para apurar falhas nos processos administrativos internas da Prefeitura de Cascavel. O condenado, mesmo diante de toda gravidade das acusações, permanecia trabalhando em um Cmei, tendo contato direto com as crianças.

O crime, cometido em 2019, vitimou uma criança de apenas três anos, durante o período de descanso no centro de educação. Mesmo após denúncias, o agressor só foi formalmente desligado do cargo em 2024, cinco anos depois do abuso, fato que levantou questionamentos sobre falhas nos mecanismos de apuração administrativa.

A sentença condenatória saiu no início de 2025, marcando uma das punições mais severas aplicadas pela Justiça local.

Falsificação e desvio

Infelizmente, os casos não são isolados na cidade. Em 2023, um pastor evangélico foi preso sob acusação de integrar um esquema de falsificação e venda de agrotóxicos — crime de natureza distinta, mas igualmente chocante pela posição de liderança religiosa que exercia. Em outra ocasião, um padre foi alvo da Justiça por desviar R$ 800 mil de doações e eventos promovidos pela comunidade, revelando um cenário de reiteradas quebras de confiança.

Agora, novo episódio causou enorme repercussão com a prisão de um padre acusado de abuso sexual e a abertura de investigações envolvendo um arcebispo falecido, suspeito de acobertamento e até mesmo de envolvimento em condutas semelhantes.

“Lobo em pede de Cordeiro”

No último domingo (24), a Polícia Civil deflagrou a operação Lobo em Pele de Cordeiro e prendeu um padre de 41 anos, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes e jovens desde 2010, quando ainda era seminarista.

As investigações apontam que ele conquistava a confiança das vítimas por meio de presentes, dinheiro, viagens e convites para dormir em sua casa. Há relatos de que oferecia bebidas alcoólicas a menores de idade para facilitar os abusos. O religioso já havia sido afastado de suas funções pela Arquidiocese de Cascavel em 14 de agosto, logo após os primeiros indícios do crime.

Segundo a delegada Thais Regina Zanatta, responsável pelo caso, sete vítimas já foram identificadas, incluindo uma que era menor na época dos abusos. A prisão ocorreu na casa da mãe do investigado, onde a polícia apreendeu eletrônicos e materiais religiosos que passarão por perícia para reforçar o inquérito.

Arcebispo falecido investigado

As diligências também apontaram indícios de que o então arcebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos — falecido em 2021, vítima de Covid-19 — teria acobertado condutas criminosas do padre preso. Além disso, a Polícia Civil confirmou a existência de duas vítimas do próprio Dom Mauro, incluindo um caso registrado em 2008 envolvendo uma menina de apenas 3 anos, que frequentava um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) administrado por irmãs da igreja no Bairro Guarujá.

A reportagem do Hoje Express conversou com a família da menina, hoje com 20 anos. A irmã relatou que eles foram procurados pela Polícia Civil há cerca de uma semana, que confirmou a reabertura do caso diante das novas acusações envolvendo representantes da Igreja em Cascavel. Uma das vítimas ouvidas pelos policiais afirmou que a Igreja tinha conhecimento das denúncias.