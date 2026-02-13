Cascavel e Paraná - O ritmo acelerado da vida humana neste emaranhado de modernidade tem se refletido em diversos comportamentos. Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam levando para suas atividades um ritmo mais intenso, acelerado e até marcado por quadros de ansiedade. O hábito de estar sempre ao telefone celular, ou de “dar uma olhadinha” constante, tem sido levado cada vez mais para um cenário onde não deveria estar, mas do qual muitas vezes se torna protagonista: o trânsito.

A desatenção, ligada a uma série de outros fatores relacionados ao comportamento humano, tem elevado o número de acidentes, feridos e mortos em um cenário preocupante — e até desesperador — para os órgãos de trânsito. Já nas primeiras seis semanas do ano, o número de mortes é elevado, exigindo análise e planejamento de ações voltadas a quem mais importa: o condutor. Sem mudança de hábitos, o cenário de paz transforma-se em um cenário de guerra.

Neste ano, desde o dia 1º de janeiro, a cidade de Cascavel contabilizou 12 mortes no trânsito, sendo seis dentro da cidade e seis nas rodovias, porém, dentro do perímetro urbano. O número é 200% superior ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas quatro mortes até esta data — uma na cidade e três na rodovia. São muitas histórias interrompidas e entes queridos que deixaram de existir em pouco tempo.

Foto: Paulo Alexandre

Falta consciência

A reportagem do Hoje Express conversou com a educadora de trânsito e presidente do Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidentes de Trânsito), Luciane de Moura. Segundo ela, o comitê, que segue as determinações do Programa Vida no Trânsito, analisou todos os casos e concluiu que as mortes deste ano — e também as do ano passado — estão ligadas principalmente ao excesso de velocidade, seguido da falta de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), da desatenção e da embriaguez ao volante.

“Precisamos urgentemente que haja uma mudança de comportamento. Ainda há muito excesso de velocidade, tráfego em local impróprio e fatores agravantes como a pressa e a falta de atenção. Isso está trazendo graves acidentes, deixando vítimas e famílias em luto”, descreveu Moura.

No ano passado, foram registradas 47 mortes: 15 motociclistas, 12 condutores de veículos, 11 pedestres, quatro passageiros de carro, três ciclistas e dois passageiros de carro e de ônibus.

Contra o tempo: Cotrans reage para evitar mais mortes

Correndo contra o tempo e o mau comportamento dos atores desse cenário preocupante, os membros do Cotrans já retomaram os trabalhos neste ano. De acordo com a educadora, está sendo elaborado um planejamento com base nos dados, com o objetivo de reduzir vítimas e zerar óbitos. As ações serão conjuntas com órgãos, secretarias e instituições que compõem o comitê, seguindo as diretrizes do Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito).

Segundo Moura, o ano passado foi encerrado com dados importantes e saldo positivo, já que está sendo elaborado um anuário que será divulgado em breve. “Já era para estar pronto, mas, como tivemos muitos sinistros e óbitos, a gente parou. Mas já sabemos que Cascavel teve 4,35 de índice de óbito por 100 mil habitantes no ano de 2025”, explicou.

O índice é menor que o de cidades de grande porte como Londrina, Maringá, Toledo, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. “O nosso número ideal é zero, mas estávamos até com uma situação tranquila antes de chegarmos a este cenário. Estamos procurando entender o que está acontecendo, porque as pessoas estão atravessando em qualquer lugar, não respeitam a velocidade e não se entendem dentro de um contexto social. O trânsito está preocupando bastante, mas seguimos trabalhando e pedindo à população que nos ajude a reduzir isso e mudar essa situação”, afirmou.