Paraná - O Verão Maior Paraná 2026 bateu recorde de público no Litoral do Estado. Neste domingo (25), o evento alcançou 1,81 milhão de pessoas nos primeiros três finais de semana de shows gratuitos, praticamente igualando a edição de 2025, quando 1,82 milhão participaram das atrações. A temporada promete superar esse número, com grandes nomes como Ana Castela, Paralamas do Sucesso, Inner Circle, Fernandinho e Murilo Huff nos próximos dias.
Foram três finais de semana e 24 shows para igualar o recorde de 2025, que contou com 33 atrações e 17 dias de programação. Com ainda duas semanas de shows pela frente, incluindo apresentações internacionais, o público deverá ultrapassar a marca anterior.
Neste final de semana, o destaque foi o show de Gusttavo Lima, que reuniu 265 mil pessoas no domingo (25), o segundo maior público da história do festival. O cantor sertanejo confirmou sua popularidade, com músicas que dominam as paradas há mais de uma década. Antes disso, Raça Negra atraiu 118 mil pessoas na sexta-feira (23), e Fábio Jr. fez uma apresentação para 144 mil no sábado (24).
Em Pontal do Paraná, o destaque ficou para os shows de Israel & Rodolffo e Bruno & Denner, que atraíram 32 mil pessoas. A dobradinha Raça Negra e Roberta Miranda superou o recorde de público de É o Tchan, com 42 mil presentes no sábado (24).
O “Clube dos 100 mil”
Um dos grandes diferenciais de 2026 é o “Clube dos 100 mil”, com todos os shows em Matinhos reunindo públicos acima de 100 mil pessoas. O maior destaque foi o show de Alok, que levou 338 mil para a Praia Brava de Caiobá, quebrando o recorde anterior de Luan Santana (2025). O evento foi o maior da história do Paraná.
Além de Alok, o show de Zé Neto & Cristiano no dia seguinte reuniu 167 mil pessoas, o terceiro maior público da história do evento. Outros grandes nomes como Edson & Hudson (165 mil), Belo (152 mil) e Roupa Nova (151 mil) também se destacaram.
Expectativas para os próximos shows
A expectativa é alta para os próximos dias, com shows de Ana Castela (30), Paralamas do Sucesso, Inner Circle e Fernandinho, que devem atrair ainda mais público. Em Pontal do Paraná, a média de público também segue alta, com todos os shows deste ano ultrapassando a marca de 30 mil pessoas.
Até o dia 8 de fevereiro, o Verão Maior Paraná 2026 promete reunir um total de 39 atrações nas areias de Caiobá e no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná. Entre os destaques estão Zezé di Camargo & Luciano, Gian & Giovani e Gusttavo Lima, garantindo uma temporada histórica de entretenimento no Litoral.
Fonte: AEN