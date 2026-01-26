Paraná - O Verão Maior Paraná 2026 bateu recorde de público no Litoral do Estado. Neste domingo (25), o evento alcançou 1,81 milhão de pessoas nos primeiros três finais de semana de shows gratuitos, praticamente igualando a edição de 2025, quando 1,82 milhão participaram das atrações. A temporada promete superar esse número, com grandes nomes como Ana Castela, Paralamas do Sucesso, Inner Circle, Fernandinho e Murilo Huff nos próximos dias.

Foram três finais de semana e 24 shows para igualar o recorde de 2025, que contou com 33 atrações e 17 dias de programação. Com ainda duas semanas de shows pela frente, incluindo apresentações internacionais, o público deverá ultrapassar a marca anterior.

Neste final de semana, o destaque foi o show de Gusttavo Lima, que reuniu 265 mil pessoas no domingo (25), o segundo maior público da história do festival. O cantor sertanejo confirmou sua popularidade, com músicas que dominam as paradas há mais de uma década. Antes disso, Raça Negra atraiu 118 mil pessoas na sexta-feira (23), e Fábio Jr. fez uma apresentação para 144 mil no sábado (24).

Em Pontal do Paraná, o destaque ficou para os shows de Israel & Rodolffo e Bruno & Denner, que atraíram 32 mil pessoas. A dobradinha Raça Negra e Roberta Miranda superou o recorde de público de É o Tchan, com 42 mil presentes no sábado (24).

O “Clube dos 100 mil”

Um dos grandes diferenciais de 2026 é o “Clube dos 100 mil”, com todos os shows em Matinhos reunindo públicos acima de 100 mil pessoas. O maior destaque foi o show de Alok, que levou 338 mil para a Praia Brava de Caiobá, quebrando o recorde anterior de Luan Santana (2025). O evento foi o maior da história do Paraná.