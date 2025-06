Proteção ou exagero? Regras rígidas para os novos postos de combustíveis

Cascavel e Paraná - Abrir um posto de combustíveis em Cascavel hoje em dia é quase uma missão espiritual. O investidor precisa de fé, paciência e talvez um GPS para achar um terreno que se encaixe nas exigências da prefeitura. Nem a ampliação do perímetro urbano em 2023 ajudou — parece até que o mapa cresceu só no papel. Encontrar um terreno que respeite todas as regrinhas virou tarefa mais difícil que estacionar no centro em dia de feira.

Segundo alguns vereadores, o roteiro é sempre o mesmo: o investidor aparece empolgado dizendo “Encontrei o terreno ideal!”, e logo emenda: “Mas… tem um posto a 750 metros ou o terreno tem só 880 m²”. Quase como aquele “mas” que destrói relacionamentos.

Foto: Paulo Eduardo/O Paraná

Restrições da legislação municipal

Desde 2017, a legislação municipal determina regras rígidas para instalação de novos postos de combustíveis, os terrenos devem ter, no mínimo, 1.000 metros quadrados e os postos precisam manter uma distância mínima de 750 metros entre si dentro do perímetro urbano. Roberto Pellizzetti, empresário diretor Regional da Paranapetro, explica que essas regras não surgiram do acaso. “Essas legislações surgiram após acidentes graves, são leis escritas com fogo e sangue.”

Pellizzetti exemplifica com um caso dramático em Curitiba: “Teve um acidente sério na Rua General Mário Tourinho, com múltiplas explosões. Depois disso, Curitiba aumentou a distância obrigatória para 1.500 metros”. Outra situação foi um acidente em um posto em Guadalajara, no México, que teve um vazamento de combustíveis que ficou dias no esgoto e terminou com uma explosão com mais de 250 mortos e mais de 1.000 feridos. Para ele, essas exigências são fundamentais, embora reconheça os desafios impostos aos investidores.

Para Pellizzetti, um aspecto vital é a metragem mínima do terreno. “O momento mais crítico é na descarga de combustível, onde ocorrem acidentes. O caminhão precisa evacuar rapidamente em caso de incidente, sem precisar manobrar. Ano passado em São Paulo, um posto pequeno teve um acidente grave exatamente por isso”. Segundo ele, em Cascavel, nos postos mais antigos, o caminhão precisa estacionar na rua e a mangueira de descarga fica encima da calçada, onde as pessoas continuam transitando nas proximidades.

Tentativa de flexibilização

Na tentativa de reduzir obstáculos, o vereador Dr. Lauri (MDB) propôs o Projeto de Lei 32/2025. A lógica apresentada era simples e clara: padarias, farmácias e mercados podem estar lado a lado sem maiores problemas. Por que só os postos de combustíveis enfrentam limitações tão rigorosas?

“A regra está limitando investimentos e reduzindo a concorrência, prejudicando diretamente o consumidor”, argumentou o vereador durante a discussão na Câmara Municipal nesta semana. Outro parlamentar reforçou o debate citando o bairro Cataratas, onde, segundo ele, seria impossível abrir um novo posto devido à proximidade dos existentes. Resultado prático: menos opções para os moradores e investidores impedidos de explorar áreas estratégicas.

Na Câmara, o argumento foi: menos concorrência, menos opção para o consumidor. Parece lógico. Mas a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposta não atendia as leis municipais em vigor. Também apontaram a falta de parecer do CONCIDADE e ausência de audiência pública. Resultado: projeto rejeitado por 16 votos a 4.