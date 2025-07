Prorrogado prazo para inscrições de boas práticas educativas em edital do Sesc PR

Cascavel e Paraná - Foi prorrogado até o dia 5 de agosto o Edital de Seleção de Relatos de Boas Práticas Educativas do Sesc PR para compor a programação da 4ª edição do Congresso Sesc Paraná de Educação e da publicação impressa Caderno de Boas Práticas. Tanto profissionais quanto estagiários maiores de idade, residentes no Paraná, poderão inscrever a descrição de uma prática educativa transformadora implantada por eles em estabelecimentos de ensinos localizados no estado.

A seleção será realizada por meio de edital público, que pode ser acessado AQUI. Uma comissão avaliadora local, das 27 unidades – Sesc Apucarana, Arapongas, Caiobá, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina Centro, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Medianeira, Nova Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Rio Negro, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Toledo, Umuarama e União da Vitória – fará a escolha dos três melhores trabalhos locais nas categorias Clientes do Sesc PR e Colaboradores do Sesc PR.

De acordo com o edital, serão analisados pela Comissão Avaliadora a boa prática educativa, se ela é replicável e/ou multiplicável, se o texto está escrito de maneira clara, concisa e se é isento de elementos discriminatórios.

Os 54 primeiros colocados – 27 de cada categoria – terão seus trabalhos publicados no Caderno de Boas Práticas que será distribuído aos participantes do evento e farão apresentações orais dos relatos selecionados na unidade escolhida. Na fase estadual, os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com duas diárias no Hotel Sesc Caiobá ou Sesc Cascavel Hotel Fazenda, com direito a até dois acompanhantes e pensão completa.

O resultado da seleção será divulgado a partir de 15 de agosto, no site do Sesc PR.

4º Congresso Sesc Paraná de Educação

De 2 a 9 de outubro de 2025, 28 unidades do Sesc PR realizarão a 4ª edição do Congresso Sesc Paraná de Educação que terá como temática “Neuroaprendizagem e Educação Inclusiva: Compreender para Acolher”. Trazendo como convidados destacadas personalidades da Educação, o evento debaterá o panorama atual da área a partir das contribuições das Neurociências para o ensino, para a aprendizagem e para a Educação Inclusiva; a necessidade legal e humana do atendimento a alunos neuroatípicos; o entrelaçamento de ensino e cuidado, e a necessidade de compreensão, acolhimento e vínculos.