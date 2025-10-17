Toledo - A manhã desta sexta-feira (17) marcou um dos capítulos mais emblemáticos da história recente de Toledo. Em cerimônia realizada no auditório do Centro de Eventos Ismael Sperafico, autoridades, empresários e lideranças locais acompanharam a apresentação oficial do projeto da ponte estaiada sobre o Rio Toledo, uma estrutura arrojada que promete redefinir a paisagem urbana e criar um novo marco para a mobilidade da cidade.

O projeto, financiado por um grupo de empresários toledanos e desenvolvido com recursos privados, prevê uma nova travessia, que parte do prolongamento da Rua Coroa do Norte e conectará as rotatórias da Avenida Maripá com a Rua Primeiro de Maio e da Avenida José João Muraro com a Rua Cascavel. Depois de pronta, a nova via permitirá uma redução de distâncias entre o Jardim Porto Alegre e a Grande Pioneiro, aliviando o tráfego pesado na área central nos horários de pico.

A obra está orçada em R$ 45 milhões, valor integralmente assegurado pelo Governo do Estado do Paraná, que formalizou o repasse por meio da entrega simbólica de um cheque neste valor. Ato contínuo, houve o descerramento da maquete da ponte, gesto que selou oficialmente a entrega do projeto à administração municipal, a quem caberá conduzir o processo licitatório e acompanhar todas as etapas da execução cujo início está previsto para março de 2026.

O evento reuniu representantes dos governos municipal e estadual, além de empresários, lideranças políticas, religiosas e comunitárias, além de servidores e profissionais da imprensa. Durante a cerimônia, o público acompanhou a exibição de vídeos institucionais da Secretaria de Estado das Cidades e do Governo do Paraná, bem como o vídeo que apresentou o conceito arquitetônico e urbanístico da obra, concebido para unir funcionalidade, estética e sustentabilidade.

Estes detalhes foram apresentados pelo prefeito Mario Costenaro, que deu as boas-vindas aos convidados e destacou que a ponte estaiada sintetiza o espírito de inovação e o compromisso da atual gestão com o futuro de Toledo.

“Esta ponte faz parte de um conjunto de ações pensadas para articular toda a cidade, criando novas rotas de trânsito e evitando conflitos viários diante do crescimento que Toledo vem registrando”, explica o anfitrião. “A opção pela estrutura estaiada atende a critérios de engenharia e sustentabilidade, pois preserva a mata nativa e oferece melhores condições de acessibilidade, tornando-se referência de preservação ambiental e segurança para diferentes modais”, observa.

Costenaro afirma que, mais do que uma obra estratégica, a ponte sobre o Rio Toledo simboliza integração e identidade.

“Estamos interligando regiões, fortalecendo nossa vocação de cidade que produz, preserva e pensa nas pessoas. Esta ligação sobre o Rio Toledo representa também a união entre as comunidades locais e o Governo do Estado, consolidando um novo marco de desenvolvimento para o município”, analisa

Após a fala do prefeito, o pastor Vicente Mariano, vice-presidente estadual da Igreja Assembleia de Deus, ministrou uma bênção sobre os presentes, sobre Toledo, sobre a obra e sobre o Paraná. Com todos os presentes abençoados, algumas autoridades que compuseram a frente de honra fizeram pronunciamentos.

Autoridades

O ato solene foi prestigiado por diversas autoridades estaduais e municipais. Entre elas, compuseram a mesa de honra: o vice-prefeito Lucio De Marchi, o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva; o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Hussein Bakri; o deputado federal Dilceu Sperafico; o deputado estadual Marcio Pacheco; o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange; o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Baierle; e o líder do Governo na Câmara, vereador Chumbinho Silva.

Também participaram prefeitos de vários municípios da região, representados pelo presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) e prefeito de Maripá, Rodrigo Schanoski. Também marcaram presença alguns integrantes do grupo de empresários – Derli Donin, Pedro Pereira, Lincoln Aguilar, Márcio Bedin, Luiz Ferreira e Ana Fogaça – que viabilizaram, do ponto de vista financeiro, a elaboração do projeto.

Em seu pronunciamento, o prefeito destacou a importância da união e da gratidão como fundamentos da gestão municipal, reconhecendo o empenho de servidores, secretários, empresários e lideranças comunitárias na consolidação de projetos estruturantes. “Estamos construindo pontes, literalmente, e esta união se reflete em melhorias na mobilidade e na qualidade de vida da nossa gente”, destaca Mario Costenaro. “A palavra agora é integração entre bairros e distritos, entre o interior e a cidade, e também entre todas as cidades do Oeste do Paraná”, declara.

Guto Silva exaltou o momento extraordinário pelo qual o Paraná passa. “Estamos crescendo 5% ao ano, o dobro da média nacional. Aqui, uma evolução ainda maior: 7%. Todo esse desenvolvimento exige infraestrutura qualificada, algo que estamos construindo com novos investimentos”, analisa o secretário de Estado das Cidades.