Toledo - A manhã desta sexta-feira (17) marcou um dos capítulos mais emblemáticos da história recente de Toledo. Em cerimônia realizada no auditório do Centro de Eventos Ismael Sperafico, autoridades, empresários e lideranças locais acompanharam a apresentação oficial do projeto da ponte estaiada sobre o Rio Toledo, uma estrutura arrojada que promete redefinir a paisagem urbana e criar um novo marco para a mobilidade da cidade.
O projeto, financiado por um grupo de empresários toledanos e desenvolvido com recursos privados, prevê uma nova travessia, que parte do prolongamento da Rua Coroa do Norte e conectará as rotatórias da Avenida Maripá com a Rua Primeiro de Maio e da Avenida José João Muraro com a Rua Cascavel. Depois de pronta, a nova via permitirá uma redução de distâncias entre o Jardim Porto Alegre e a Grande Pioneiro, aliviando o tráfego pesado na área central nos horários de pico.
A obra está orçada em R$ 45 milhões, valor integralmente assegurado pelo Governo do Estado do Paraná, que formalizou o repasse por meio da entrega simbólica de um cheque neste valor. Ato contínuo, houve o descerramento da maquete da ponte, gesto que selou oficialmente a entrega do projeto à administração municipal, a quem caberá conduzir o processo licitatório e acompanhar todas as etapas da execução cujo início está previsto para março de 2026.
O evento reuniu representantes dos governos municipal e estadual, além de empresários, lideranças políticas, religiosas e comunitárias, além de servidores e profissionais da imprensa. Durante a cerimônia, o público acompanhou a exibição de vídeos institucionais da Secretaria de Estado das Cidades e do Governo do Paraná, bem como o vídeo que apresentou o conceito arquitetônico e urbanístico da obra, concebido para unir funcionalidade, estética e sustentabilidade.
Estes detalhes foram apresentados pelo prefeito Mario Costenaro, que deu as boas-vindas aos convidados e destacou que a ponte estaiada sintetiza o espírito de inovação e o compromisso da atual gestão com o futuro de Toledo.
“Esta ponte faz parte de um conjunto de ações pensadas para articular toda a cidade, criando novas rotas de trânsito e evitando conflitos viários diante do crescimento que Toledo vem registrando”, explica o anfitrião. “A opção pela estrutura estaiada atende a critérios de engenharia e sustentabilidade, pois preserva a mata nativa e oferece melhores condições de acessibilidade, tornando-se referência de preservação ambiental e segurança para diferentes modais”, observa.
Costenaro afirma que, mais do que uma obra estratégica, a ponte sobre o Rio Toledo simboliza integração e identidade.
“Estamos interligando regiões, fortalecendo nossa vocação de cidade que produz, preserva e pensa nas pessoas. Esta ligação sobre o Rio Toledo representa também a união entre as comunidades locais e o Governo do Estado, consolidando um novo marco de desenvolvimento para o município”, analisa
Após a fala do prefeito, o pastor Vicente Mariano, vice-presidente estadual da Igreja Assembleia de Deus, ministrou uma bênção sobre os presentes, sobre Toledo, sobre a obra e sobre o Paraná. Com todos os presentes abençoados, algumas autoridades que compuseram a frente de honra fizeram pronunciamentos.
Autoridades
O ato solene foi prestigiado por diversas autoridades estaduais e municipais. Entre elas, compuseram a mesa de honra: o vice-prefeito Lucio De Marchi, o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva; o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Hussein Bakri; o deputado federal Dilceu Sperafico; o deputado estadual Marcio Pacheco; o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange; o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Baierle; e o líder do Governo na Câmara, vereador Chumbinho Silva.
Também participaram prefeitos de vários municípios da região, representados pelo presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) e prefeito de Maripá, Rodrigo Schanoski. Também marcaram presença alguns integrantes do grupo de empresários – Derli Donin, Pedro Pereira, Lincoln Aguilar, Márcio Bedin, Luiz Ferreira e Ana Fogaça – que viabilizaram, do ponto de vista financeiro, a elaboração do projeto.
Em seu pronunciamento, o prefeito destacou a importância da união e da gratidão como fundamentos da gestão municipal, reconhecendo o empenho de servidores, secretários, empresários e lideranças comunitárias na consolidação de projetos estruturantes. “Estamos construindo pontes, literalmente, e esta união se reflete em melhorias na mobilidade e na qualidade de vida da nossa gente”, destaca Mario Costenaro. “A palavra agora é integração entre bairros e distritos, entre o interior e a cidade, e também entre todas as cidades do Oeste do Paraná”, declara.
Guto Silva exaltou o momento extraordinário pelo qual o Paraná passa. “Estamos crescendo 5% ao ano, o dobro da média nacional. Aqui, uma evolução ainda maior: 7%. Todo esse desenvolvimento exige infraestrutura qualificada, algo que estamos construindo com novos investimentos”, analisa o secretário de Estado das Cidades.
“Algumas ações neste sentido já estão sendo realizadas e vemos nestes investimentos uma maneira de devolver para a região aquilo que sua produção resulta em arrecadação para o Governo do Estado. Hoje, por exemplo, a notícia de que o projeto do Eixão [ligação direta entre a área urbana e o Biopark] está pronto, uma obra que será anunciada em breve pelo próprio governador quando ele vier para a inauguração de uma nova unidade da Prati-Donaduzzi. Temos R$ 70 milhões em obras de asfalto e R$ 4 milhões para revitalizar a Praça Willy Barth, atendendo a um pleito da Acit [Associação Comercial e Empresarial de Toledo]”, cita.
Dilceu Sperafico ressaltou o significado histórico do momento vivido por Toledo, município que, segundo ele, há décadas contribui decisivamente para o desenvolvimento estadual.
“O governador Ratinho Junior diz que o Paraná é o supermercado do mundo, mas é Toledo e o Oeste que fornecem a mercadoria para esse supermercado”, pontua o deputado federal. “Depois de tantos anos de esquecimento, é gratificante ver quem está no Palácio Iguaçu olhar com tanto carinho para nossa região. E estou muito otimista que esta situação continuará assim pelos próximos anos”, ressalta.
Hussein Bakri ressaltou a dimensão inédita dos investimentos estaduais nos municípios e elogiou a gestão toledana pela qualidade dos projetos apresentados. “Nunca vi na minha vida tanto recurso sendo enviado pelo Governo do Estado aos municípios e olha que fui prefeito de União da Vitória entre 2001 e 2008. Os investimentos feitos em Toledo ocorrem num cenário de tranquilidade, pois sabemos que aqui tem uma administração muito bem comandada e que vai entregar a obra em perfeita ordem, dentro do prazo estabelecido”, sublinha o líder do governo na Alep.
“O governador Ratinho Júnior orienta seus aliados a estarem constantemente nos municípios e a só anunciarmos obras quando o dinheiro já está na conta, o que é exatamente o caso da ponte estaiada sobre o Rio Toledo”, salienta.
De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, a ponte sobre o Rio Toledo é a quarta obra com estaiamento no Paraná – as outras três ficam em um dos viadutos da Avenida das Torres, em Curitiba (já concluído); e as pontes (ambas em construção), entre Guaratuba e Matinhos, e entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, no Paraguai.
“Este projeto representa um exemplo de inovação e responsabilidade ambiental. Uma decisão ousada, com o estaiamento sendo escolhido não apenas por uma questão estética, mas também por respeito ao meio ambiente”, observa Sandro Alex. “Esta é uma obra que simboliza a união de esforços entre o governo e a sociedade. Por tudo isso, saio hoje de Toledo com a sensação de dever cumprido, mas volto em breve para novos anúncios”, antecipa.
O presidente da Câmara Municipal, expressou reconhecimento aos governos municipal e estadual pela concretização do projeto da ponte estaiada. “Quero parabenizar o prefeito Mario Costenaro e também os que o antecederam, especialmente o ex-prefeito Derli Donin, que iniciou as tratativas com os empresários responsáveis pelo financiamento do projeto”, reconhece Gabriel Baierle.
“Tenho certeza de que esta ponte trará uma mobilidade urbana muito maior para Toledo. A Grande Pioneiro precisava muito dessa interligação!”, enaltece.
Fonte: Prefeitura de Toledo