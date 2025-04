Projeto de combate ao Aedes Aegypti teve adesão de 5.212 alunos

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec realizam em Francisco Beltrão, no próximo dia 5 de abril, às 9h, a cerimônia de entrega de troféu simbólico ao secretário do município, em reconhecimento a participantes do projeto Educação para Saúde e Sustentabilidade: Combate ao Aedes Aegypti de 2024.

O evento busca celebrar as atividades desenvolvidas por professores e estudantes que contribuíram para a prevenção da doença e para o fortalecimento do senso de responsabilidade coletiva. Em Francisco Beltrão, participaram do projeto 21 escolas com o envolvimento de 414 educadores e mais de 5.212 alunos do Ensino Fundamental I (1° ano ao 5º ano).