Projeto de ampliação da PR-180 entre Cascavel e Boa Vista da Aparecida é doado ao DER-PR

Cascavel - Um passo decisivo foi dado para viabilizar a ampliação da PR-180 entre Cascavel e Boa Vista da Aparecida. Moradores e produtores rurais das regiões lindeiras doaram ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) o projeto executivo que contempla a modernização e ampliação da rodovia. A formalização da entrega ocorreu nesta semana, com participação dos prefeitos Renato Silva (Cascavel) e Eduardo Henrichs (Boa Vista), além do 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gugu Bueno.

O projeto técnico prevê a implantação de terceiras faixas nos trechos com maiores aclives, alargamento da pista, execução de acostamentos em toda a extensão e melhorias nas condições de segurança viária para motoristas, ciclistas e pedestres. A proposta também visa atender à crescente demanda logística da região e fomentar o turismo local, especialmente em Boa Vista da Aparecida.

A ausência de acostamentos, faixa estreita e falta de terceiras faixas em trechos críticos têm sido fatores agravantes para a insegurança no tráfego da PR-180.

Com a conclusão do projeto, o próximo passo será trabalhar junto ao governador Ratinho Junior para garantir recursos para execução da obra, que deverá ocorrer por meio do Regime Diferenciado de Contratações Integradas (RDCi). O modelo acelera o processo licitatório, permitindo que projeto e obra sejam contratados em conjunto, com mais eficiência e agilidade.

Obrigatoriedade acostamentos

O deputado Gugu Bueno, em parceria com o deputado Evandro Araújo, é autor do Projeto de Lei nº 993/2023, que torna obrigatória a inclusão de acostamentos em todas as novas rodovias estaduais construídas no Paraná. A proposta está em tramitação na Assembleia Legislativa e já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).