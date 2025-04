Projeto da Itaipu aprimora atendimento do Hospital Municipal em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - O projeto Qualificação Multiprofissional em Assistência Hospitalar, iniciativa da Itaipu em parceria com o Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), de Foz do Iguaçu, e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), já beneficiou cerca de 75 mil pessoas em apenas um ano.

122 profissionais

Além disso, o convênio possibilitou a capacitação de 122 profissionais recém-formados e 20 alunos de graduação nas áreas de enfermagem, farmácia, psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e assistência social.

Para o gestor do convênio por Itaipu, Waldemar Pilger, o projeto “tem uma amplitude inestimável, tendo em vista que atua na promoção da saúde, por meio do desenvolvimento profissional, científico e acadêmico, mas principalmente do atendimento humanizado em várias especialidades da saúde. Com isso, o maior ganho, sem dúvida, é para as pessoas que precisam do serviço público de saúde”, contou Pilger.