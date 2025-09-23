Programa Sema nos Bairros chega ao Floresta com revitalização e limpeza de espaços públicos

Cascavel - A segunda edição do Programa Sema nos Bairros chegou ao Bairro Floresta, trazendo uma série de ações voltadas à educação ambiental e à revitalização de espaços públicos. A iniciativa acontece nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24), em paralelo à comemoração do Dia da Árvore, incentivando os moradores a participarem ativamente do cuidado com a comunidade.
A programação inclui palestras e oficinas nas escolas e centros de convivência do bairro, abordando temas como preservação ambiental, descarte correto de resíduos, proteção aos animais e cuidados com o espaço público. Paralelamente, equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizam limpeza de pontos críticos, recolhimento de resíduos volumosos, podas de árvores e roçadas, contribuindo para a manutenção e a beleza das áreas públicas.
A abertura aconteceu na manhã desta terça, com o plantio simbólico de uma árvore na Avenida Papagaios, marcando o início das atividades. A ação também conta com um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) para o descarte de resíduos eletroeletrônicos e uma central de informações Sema, com distribuição de bolsas de ráfia e mudas, localizada na Rua Condor, 499, no Salão Comunitário do Bairro Floresta.
A coordenadora de Educação Ambiental, Indialara Rossa, detalhou a atuação das equipes durante os dois dias.
“Vamos visitar comércios, escolas e unidades de saúde, além de realizar atendimento porta a porta nas residências. Também faremos a distribuição de folhetos informativos e banners. Todo resíduo tem seu lugar adequado, e estamos aqui para orientar a população sobre isso.”
Para o chefe de gabinete da Sema, José Carlos Costa, o programa busca formar uma consciência ambiental duradoura, promovendo o engajamento contínuo da comunidade.
“Depois do projeto piloto no Cascavel Velho, percebemos que os espaços continuam limpos. Isso mostra que a população está entendendo que aquele território, aquelas ruas, pertencem aos moradores, e que eles têm responsabilidade em mantê-los limpos e organizados. Claro que a Sema tem o seu papel no recolhimento do material, e por isso, nosso objetivo principal é informar e conscientizar sobre o papel de cada um”.
O trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, Território Cidadão, Secretaria de Saúde, associações de moradores e igrejas locais, fortalecendo a integração entre poder público, instituições e sociedade civil.
A presidente da Associação de Moradores do Bairro Floresta, Ana Martins, reforça a importância da iniciativa.
“Essa ação é fundamental para nós, moradores. As palestras nas escolas e no Salão Comunitário orientam sobre o descarte correto de resíduos e a manutenção do bairro. Se cada um fizer a sua parte, nosso bairro ficará mais bonito e saudável, além de ajudar a prevenir problemas com o mosquito da dengue.”
A Sema já definiu a agenda das próximas edições do programa até o fim do ano. Em outubro, as ações acontecerão no bairro Santa Cruz; em novembro, no Santa Felicidade; e, em dezembro, no Periolo, garantindo que cada comunidade tenha a oportunidade de participar e se engajar em ações de cuidado ambiental e cidadania.
