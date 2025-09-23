Programa Sema nos Bairros chega ao Floresta com revitalização e limpeza de espaços públicos

Cascavel - A segunda edição do Programa Sema nos Bairros chegou ao Bairro Floresta, trazendo uma série de ações voltadas à educação ambiental e à revitalização de espaços públicos. A iniciativa acontece nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24), em paralelo à comemoração do Dia da Árvore, incentivando os moradores a participarem ativamente do cuidado com a comunidade.

A programação inclui palestras e oficinas nas escolas e centros de convivência do bairro, abordando temas como preservação ambiental, descarte correto de resíduos, proteção aos animais e cuidados com o espaço público. Paralelamente, equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizam limpeza de pontos críticos, recolhimento de resíduos volumosos, podas de árvores e roçadas, contribuindo para a manutenção e a beleza das áreas públicas.

A abertura aconteceu na manhã desta terça, com o plantio simbólico de uma árvore na Avenida Papagaios, marcando o início das atividades. A ação também conta com um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) para o descarte de resíduos eletroeletrônicos e uma central de informações Sema, com distribuição de bolsas de ráfia e mudas, localizada na Rua Condor, 499, no Salão Comunitário do Bairro Floresta.

A coordenadora de Educação Ambiental, Indialara Rossa, detalhou a atuação das equipes durante os dois dias.

“Vamos visitar comércios, escolas e unidades de saúde, além de realizar atendimento porta a porta nas residências. Também faremos a distribuição de folhetos informativos e banners. Todo resíduo tem seu lugar adequado, e estamos aqui para orientar a população sobre isso.”

Para o chefe de gabinete da Sema, José Carlos Costa, o programa busca formar uma consciência ambiental duradoura, promovendo o engajamento contínuo da comunidade.