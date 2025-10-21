Cascavel - O Programa Sema nos Bairros chega à terceira edição com as equipes atuando, nesta terça (21) e quarta-feira (22), no Bairro Santa Cruz.
A ação de limpeza e conscientização ambiental integra as secretarias de Meio Ambiente (Sema), Saúde (Sesau), Agricultura (Seagri) e Território Cidadão, que unem esforços em uma mobilização voltada ao cuidado com os espaços públicos e ao engajamento da comunidade.
De acordo com a diretora de Conservação Ambiental da Sema, Olga Tchá, o trabalho é realizado em duas frentes.
“Uma equipe concentra-se na limpeza, com recolhimento de resíduos e volumosos, poda de árvores, roçadas e o plantio de 70 mudas. A outra atua na educação e conscientização ambiental, visitando escolas e comércios para orientar sobre o descarte correto dos recicláveis e divulgar os serviços disponíveis no município para o encaminhamento adequado dos resíduos”.
As atividades começaram cedo, com a desobstrução do Córrego Bezerra, na altura da Rua Públio Pimentel. As fortes chuvas registradas nos últimos dias acumularam entulhos, lixo e galhos, formando um dique de contenção que impedia o curso natural da água. Após a limpeza, o córrego voltou a fluir normalmente.
Para a vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz, Cleunice Jung, a iniciativa devolve aos moradores o sentimento de pertencimento e zelo pelo local onde vivem.
“A Associação sempre foi parceira em ações como essa. É importante parabenizar o prefeito Renato Silva e a Secretaria do Meio Ambiente por trabalharem não apenas na limpeza, mas também na conscientização dos moradores sobre o descarte correto do lixo, garantindo um ambiente mais agradável para todos”.
A Patrulha Ambiental da Guarda Municipal também participou da mobilização, reforçando a importância de preservar os espaços públicos.
“A ação é essencial para lembrar que jogar lixo nas nascentes ou em áreas verdes prejudica o meio ambiente. Nosso papel é justamente estimular a conscientização da população”, destacou o guarda municipal Adinei Luciano Pereira.
O assessor de gabinete da Sema, José Carlos da Costa, o Cocão, ressaltou que o impacto do programa vai além do momento da limpeza.
“As equipes retornam aos locais já atendidos e os resultados têm sido positivos. Encontramos esses pontos mais organizados, o que mostra que o trabalho de conscientização tem surtido efeito. As pessoas entenderam o propósito da ação. Aqui no Santa Cruz, serão dois dias intensos de trabalho e orientação”.
O próximo bairro a receber o Sema nos Bairros será o Santa Felicidade, com data prevista para novembro.
Fonte: Secom