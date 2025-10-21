Cascavel - O Programa Sema nos Bairros chega à terceira edição com as equipes atuando, nesta terça (21) e quarta-feira (22), no Bairro Santa Cruz.

A ação de limpeza e conscientização ambiental integra as secretarias de Meio Ambiente (Sema), Saúde (Sesau), Agricultura (Seagri) e Território Cidadão, que unem esforços em uma mobilização voltada ao cuidado com os espaços públicos e ao engajamento da comunidade.

De acordo com a diretora de Conservação Ambiental da Sema, Olga Tchá, o trabalho é realizado em duas frentes.

“Uma equipe concentra-se na limpeza, com recolhimento de resíduos e volumosos, poda de árvores, roçadas e o plantio de 70 mudas. A outra atua na educação e conscientização ambiental, visitando escolas e comércios para orientar sobre o descarte correto dos recicláveis e divulgar os serviços disponíveis no município para o encaminhamento adequado dos resíduos”.

As atividades começaram cedo, com a desobstrução do Córrego Bezerra, na altura da Rua Públio Pimentel. As fortes chuvas registradas nos últimos dias acumularam entulhos, lixo e galhos, formando um dique de contenção que impedia o curso natural da água. Após a limpeza, o córrego voltou a fluir normalmente.

Para a vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz, Cleunice Jung, a iniciativa devolve aos moradores o sentimento de pertencimento e zelo pelo local onde vivem.