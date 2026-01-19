Brasil - O programa de renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), regulamentado pela Medida Provisória 1327/2025, beneficiou 323.459 condutores na primeira semana, segundo o Ministério dos Transportes. A iniciativa, voltada a motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), gerou uma economia de R$ 226 milhões, referentes a taxas, exames e custos administrativos.

A maioria dos beneficiados possui CNH categoria B (carros), representando 52% das renovações automáticas. Condutores com CNH AB (carros e motocicletas) foram 45%, enquanto os de categoria A (somente motos) somaram 3%. Os demais são condutores profissionais das categorias C e D.

Para participar do RNPC, o motorista não pode ter registro de infrações nos últimos 12 meses e deve se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo Portal de Serviços da Senatran. Atualmente, motoristas com menos de 50 anos renovam a CNH a cada 10 anos.