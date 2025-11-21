Cascavel e Paraná - O setor produtivo, por intermédio da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) cobrou mais justiça, diálogo e clareza nos procedimentos da Operação Água Controlada, realizada pelo IAT (Instituto Água e Terra) no Oeste do Paraná. A ação resultou em 58 autuações e somou R$ 1,08 milhão em multas a produtores rurais da região, o que acendeu o alerta das lideranças do setor. O tema foi discutido em reunião entre o presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette, o secretário estadual da Agricultura, Márcio Nunes, e o diretor-presidente do IAT, Éverton Souza.

Durante o encontro, Meneguette destacou a insatisfação com a forma como a operação foi conduzida. Segundo ele, muitos produtores foram surpreendidos por fiscalizações rígidas, sem que antes recebessem orientações técnicas ou oportunidade de adequação. “Nós defendemos a legalidade e a boa gestão da água, mas não podemos aceitar que o produtor seja penalizado sem antes ter a oportunidade de se adequar. Fiscalização tem que vir acompanhada de orientação”, afirmou.

A avaliação do Sistema FAEP é de que, embora a gestão hídrica seja fundamental, é preciso garantir que os processos fiscalizatórios considerem a realidade do campo e sejam acompanhados de medidas educativas. A entidade argumenta que irregularidades poderiam ter sido sanadas previamente, evitando multas elevadas e desgaste entre produtores e órgãos ambientais.