Curitiba e Paraná - A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná concluiu 2025 com um aumento nos serviços prestados, fortalecimento da rede de proteção e reconhecimento internacional. Entre janeiro e dezembro, a Procuradoria registrou mais de 2.260 atendimentos, incluindo apoio direto a mulheres (96), orientação a parlamentares e servidores (103), além de ações voltadas à prevenção e combate à violência de gênero (7).

O ano também foi marcado pela ampliação das Procuradorias da Mulher em câmaras municipais, que passaram de 113 para 224 unidades. “Foi um ano maravilhoso. A expansão do número de procuradorias e as viagens para a Argentina e Porto Alegre foram fundamentais para o nosso trabalho,” afirmou a procuradora da Mulher, deputada Cloara Pinheiro (PSD).

A Procuradoria teve destaque internacional, participando de eventos em Catamarca (Argentina) e Porto Alegre, apresentando o modelo paranaense para delegações da Argentina, França e Estados Unidos. Em março de 2026, a Procuradoria, em parceria com a Liderança da Mulher da Casa de Leis, participará de debates na ONU, em Nova Iorque, para compartilhar sua metodologia de acolhimento e fortalecimento da autonomia feminina.

Programas e Ações de Destaque

Entre os programas de destaque está o “Cuidar de Quem Cuida”, que atende mães e pais atípicos e terá nova edição em abril de 2026. Além disso, foi realizado um incentivo à independência econômica de mulheres que buscam sair de ciclos de violência, com a oferta de 220 vagas em cursos profissionalizantes. “Esses cursos ajudam mulheres a se reerguer e conquistar sua independência financeira,” destacou a procuradora.