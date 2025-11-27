Paraná - O Procon/PR, vinculado à Secretaria estadual da Justiça e Cidadania, reforça as orientações para evitar que a empolgação com descontos do Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (28), e demais ofertas acabe levando a golpes.
“Com o aumento do volume de compras e publicidade, os riscos também se intensificam”, afirma Claudia Silvano, coordenadora do Procon/PR. Ela dá algumas dicas para evitar dores de cabeça:
- Acompanhe a variação dos preços dos produtos ao longo do tempo: Monitorar os preços é uma boa maneira de observar se os produtos vendidos na Black Friday estão, de fato, com preços promocionais ou se as empresas estão ludibriando os consumidores.
- Tome cuidado com os links recebidos através das redes sociais: Fique atento aos links recebidos, especialmente pelo WhatsApp e por e-mail. Um dos principais sinais de golpe aparece logo após o clique: a página para onde você é direcionado costuma imitar o site oficial da empresa, criando uma falsa sensação de segurança. No entanto, ao contrário dos sites confiáveis, páginas fraudulentas geralmente não aceitam pagamento por cartão de crédito, apenas boleto ou pix. Esse é um alerta importante, pois nesses métodos a reversão do prejuízo pelo comprador é muito mais difícil.
- Pondere a necessidade de adquirir algum produto: Avalie se realmente precisa comprar nesse momento, se a compra é mesmo necessária e se ela cabe no orçamento. Esse cuidado evita compras por impulso, reduz o risco de cair em golpes e ajuda a proteger o seu dinheiro.
- Não considere as promoções somente online: Além das promoções online, muitas lojas físicas também participam da Black Friday e podem apresentar bons preços e boas opções de pagamento. Considerar estes lugares para comprar o produto ajuda também a não cair em golpes, já que o pagamento é feito na hora.
“Apesar disso, todo cuidado é pouco e estar atento ajuda a não ter prejuízos”, reforça Claudia. O Procon disponibiliza seus canais de atendimento para reclamações.
Fonte: AEN