Paraná - O Procon/PR, vinculado à Secretaria estadual da Justiça e Cidadania, reforça as orientações para evitar que a empolgação com descontos do Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (28), e demais ofertas acabe levando a golpes.

“Com o aumento do volume de compras e publicidade, os riscos também se intensificam”, afirma Claudia Silvano, coordenadora do Procon/PR. Ela dá algumas dicas para evitar dores de cabeça: