Procon de Cascavel registra mais de 4 mil reclamações no 1º semestre

O mesmo número de reclamações, 502, foi registrado no setor de telecomunicações, principalmente por falhas na prestação dos serviços, alterações de planos sem autorização do consumidor e multas por quebra de fidelidade. Essas situações têm provocado insatisfação dos usuários, que buscam no Procon uma forma de resolver os impasses.

O segundo maior volume de reclamações veio do setor de água e energia, com 502 registros. Um dos principais fatores foi o aumento no valor da fatura de energia elétrica após a troca dos medidores pela Copel , tema que gerou debates ao longo de todo o semestre. Muitos consumidores relataram aumento expressivo no consumo registrado, mesmo sem alterações na rotina da residência.

De acordo com o relatório, foram 1.891 reclamações relacionadas a esse setor. A maioria envolveu crédito consignado , conta corrente e aposentadoria, com 1.238 ocorrências. Entre os problemas mais relatados estão empréstimos não reconhecidos, débitos indevidos realizados por clubes de benefícios ou entidades associativas e descontos mensais não autorizados, que geraram prejuízos diretos aos consumidores.

Cascavel e Paraná - De janeiro a junho de 2025, o Procon (Procuradoria de Defesa do Consumidor) de Cascavel recebeu um total de 4.157 reclamações formais de consumidores. O levantamento mostra que os serviços financeiros e bancários continuam sendo os principais alvos de queixas, concentrando 45% do total de registros.

Além disso, também chama atenção a alta taxa de reclamações relacionadas ao setor de veículos, com 197 queixas relacionadas a vícios ocultos, problemas com garantia e dificuldades no pós-venda.

Canais de Atendimento do Procon Cascavel

Desde o final de 2024, o Procon Cascavel passou a oferecer um canal de atendimento via WhatsApp, que tem agilizado a comunicação com a população. O contato é o (45) 3392-6300. O serviço realiza, em média, 500 atendimentos por mês, oferecendo orientações, tirando dúvidas e, em muitos casos, resolvendo as demandas antes mesmo do registro formal da reclamação. No entanto, as reclamações precisam ser registradas presencialmente.

Se preferir, o consumidor também pode recorrer ao atendimento presencial, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, sem fechar para o almoço. A sede do Procon de Cascavel fica na Rua Duque de Caxias, nº 558, no Centro.

Fonte: Secom