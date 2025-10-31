Cascavel e Paraná - O Procon de Cascavel promove, de 1º a 30 de novembro, o Mutirão Online de Renegociação de Dívidas e Orientação Financeira. A ação, em parceria com o Procon Paraná, Senacon, ProconsBrasil e a Febraban, permite que consumidores renegociem dívidas diretamente com bancos e instituições financeiras pela internet.
O mutirão oferece uma oportunidade para quem possui débitos pendentes buscar acordos diretos com credores, ajudando a reorganizar a vida financeira.
Dívidas que não podem ser renegociadas:
- Financiamentos com garantia real (ex.: veículos, imóveis);
- Contratos com parcelas em dia;
- Dívidas prescritas.
Como Participar
As negociações ocorrerão por meio da plataforma oficial www.consumidor.gov.br.
- Acesse o site, faça o cadastro e registre sua solicitação informando o valor que pode pagar mensalmente.
- O banco ou instituição tem até 10 dias para responder, e o consumidor terá 20 dias para avaliar a proposta.
Atendimento Presencial
O Procon Cascavel também oferece atendimento presencial para orientar sobre o procedimento online, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h (sem fechar para o almoço), na Rua Duque de Caxias, nº 558.
Além disso, há suporte no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos), na Univel, às terças, quintas e sextas-feiras, das 14h às 18h.
Atenção
Os bancos não entrarão em contato por telefone ou WhatsApp. O devedor deve acessar a plataforma www.consumidor.gov.br ou procurar atendimento presencial no CEJUSC.
Fonte: Secom