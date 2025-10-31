Cascavel e Paraná - O Procon de Cascavel promove, de 1º a 30 de novembro, o Mutirão Online de Renegociação de Dívidas e Orientação Financeira. A ação, em parceria com o Procon Paraná, Senacon, ProconsBrasil e a Febraban, permite que consumidores renegociem dívidas diretamente com bancos e instituições financeiras pela internet.

O mutirão oferece uma oportunidade para quem possui débitos pendentes buscar acordos diretos com credores, ajudando a reorganizar a vida financeira.

Dívidas que não podem ser renegociadas:

Financiamentos com garantia real (ex.: veículos, imóveis);

Contratos com parcelas em dia;

Dívidas prescritas.

Como Participar

As negociações ocorrerão por meio da plataforma oficial www.consumidor.gov.br.