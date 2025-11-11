Cascavel e Paraná - Com a chegada da Black Friday, o Procon Cascavel alerta os consumidores sobre a importância de realizar compras seguras e conscientes. Embora a data ofereça boas oportunidades de economia, também é um período em que aumentam as práticas abusivas, propagandas enganosas e tentativas de golpe.
Confira as principais orientações do órgão:
1. Pesquise preços com antecedência
Antes de comprar, verifique o histórico de preços do produto nas últimas semanas. Assim, é possível saber se o desconto é real ou apenas uma maquiagem de preço. Em compras online, utilize sites e ferramentas de comparação de valores disponíveis gratuitamente.
2. Verifique a reputação da loja
Prefira estabelecimentos de confiança, sejam físicos ou virtuais. Consulte avaliações de outros consumidores e confirme a regularidade da empresa no site da Receita Federal: consultacnpj.redesim.gov.br.
3. Cuidado com sites falsos e links suspeitos
Golpes comuns envolvem páginas falsas que imitam grandes lojas para roubar dados pessoais ou receber pagamentos indevidos. Evite clicar em links enviados por mensagens, redes sociais ou e-mails. Mesmo anúncios “patrocinados” podem ser fraudulentos — verifique sempre a autenticidade do site e a reputação do vendedor.
4. Exija informações claras
O consumidor tem direito à informação adequada sobre preço, características, composição, garantia e prazos de entrega, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Anúncios incompletos ou enganosos devem ser denunciados ao Procon.
5. Atenção ao prazo de arrependimento em compras online
Para compras fora do estabelecimento físico, como pela internet, telefone ou catálogo, o consumidor pode desistir em até sete dias corridos após o recebimento do produto (artigo 49 do CDC). O fornecedor deve reembolsar todos os valores pagos, inclusive o frete.
6. Guarde comprovantes e registros da oferta
A oferta divulgada em catálogo, site ou vitrine vincula o fornecedor. Salve capturas de tela com o preço, as condições e o prazo de entrega — esses registros servem como prova em caso de reclamação.
7. Conheça a política de troca
Em compras presenciais, a troca por motivo de cor, tamanho ou gosto é uma opção da loja, não uma obrigação. Em caso de defeito, valem os prazos de garantia do CDC. Converse com o vendedor e confirme as condições, especialmente se o produto for um presente.
8. Saiba onde reclamar
Se identificar propaganda enganosa, prática abusiva, cobrança indevida ou descumprimento de oferta, registre reclamação no Procon Cascavel.
📍 Endereço: Rua Duque de Caxias, 558 – Centro, Cascavel/PR
📞 Telefone/WhatsApp: (45) 3392-6300
💻 O atendimento online também está disponível para esclarecer dúvidas de consumidores e lojistas.
Fonte: Secom