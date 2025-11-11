Cascavel e Paraná - Com a chegada da Black Friday, o Procon Cascavel alerta os consumidores sobre a importância de realizar compras seguras e conscientes. Embora a data ofereça boas oportunidades de economia, também é um período em que aumentam as práticas abusivas, propagandas enganosas e tentativas de golpe.

Confira as principais orientações do órgão:

1. Pesquise preços com antecedência



Antes de comprar, verifique o histórico de preços do produto nas últimas semanas. Assim, é possível saber se o desconto é real ou apenas uma maquiagem de preço. Em compras online, utilize sites e ferramentas de comparação de valores disponíveis gratuitamente.

2. Verifique a reputação da loja



Prefira estabelecimentos de confiança, sejam físicos ou virtuais. Consulte avaliações de outros consumidores e confirme a regularidade da empresa no site da Receita Federal: consultacnpj.redesim.gov.br.

3. Cuidado com sites falsos e links suspeitos



Golpes comuns envolvem páginas falsas que imitam grandes lojas para roubar dados pessoais ou receber pagamentos indevidos. Evite clicar em links enviados por mensagens, redes sociais ou e-mails. Mesmo anúncios “patrocinados” podem ser fraudulentos — verifique sempre a autenticidade do site e a reputação do vendedor.

4. Exija informações claras



O consumidor tem direito à informação adequada sobre preço, características, composição, garantia e prazos de entrega, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Anúncios incompletos ou enganosos devem ser denunciados ao Procon.

5. Atenção ao prazo de arrependimento em compras online